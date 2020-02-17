Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2020-02-17 08:39 144

На текущей пленарной неделе (18-21 февраля) парламент продолжат рассматривать многострадальный законопроект о земле. На повестке дня также отмена адвокатской монополии, вопросы торговли, образования и хоздеятельности

Вторник, 18 февраля, начнется с рассмотрения поправок в законопроект о рынке земли. Для включения в повестку дня предложенные проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Во втором чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О предотвращении коррупции".

В среду, 19 февраля, Раде предложены изменения относительно вопросов функционирования банковской системы. В первом чтении нардепы могут поддержать законопроекты по вопросам гражданства, жилищно-коммунальных услуг. А также усиление административной ответственности за незаконную торговлю горючим и повышение эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Для второго чтения предложенные законопроекты относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности и ратификации.

Четверг, 20 февраля, Рада рассмотрит изменения в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата и относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз. В повторном втором чтении рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. На повестке дня также шесть ратификаций и отмена адвокатской монополии.

Пятница, 21 февраля, начнется с часа вопросов к правительству. Далее в первом чтении Рада может рассмотреть проекты по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения и изменения в законы о труде

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