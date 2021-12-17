Детали Кузьмин: Медведчука пытаются отправить под арест. Ему сообщили о переносе слушания апелляции в суде, а сами хотели тайно провести заседание

2021-12-17 14:09

Оригинал в Телеграм-канале Рената Кузьмина

Как известно, ещё месяц назад Киевский апелляционный суд назначил на сегодня на 11:30 рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука. Сегодня в 9:00 секретарь суда проинформировал адвокатов Медведчука о переносе дела и о том, что приезжать Медведчуку в суд не нужно.

Однако, ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. Зная подлость и цинизм нынешней украинской власти, лживость ее представителей, Медведчук все же поехал в суд. А там — и судьи, и прокуроры, и процесс полным ходом...

Если бы не приехал, то был бы обвинён в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста. Вот вам и правосудие. Что ж, процесс продолжается. Удачи Вам, Виктор Владимирович!

Ренат Кузьмин

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