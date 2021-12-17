Детали Медведчук: В Украине уже есть все признаки преступной диктатуры

2021-12-17 17:28

В Украине в настоящее время наблюдаются все признаки преступной диктатуры. Такое заявление по итогам заседания Апелляционного суда сделал председатель политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь, народный депутат Виктор Медведчук.

"У нас уже все есть признаки диктатуры - преступной диктатуры, которая внедрена властью. Все признаки, это я утверждаю как человек, который является не просто специалистом в области права, а специалистом в вопросах государственного строительства и государственного управления", - указал Виктор Медведчук.

Вместе с тем председатель политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь добавил, что попытку установления диктатуры в Украине отмечают и международные организации.

"Сегодня международные организации многих стран заявляют, что в Украине сегодня грубо нарушаются права граждан, нарушается право на свободу слова, закрываются незаконно каналы, идут преследования оппозиции, осуществляются незаконные, преступные действия, направленные на установление диктатуры в стране", - подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, миссия наблюдателей ООН по правам человека в Украине выразила озабоченность продолжающейся деградацией положения гражданского общества в стране и продолжающимся преследовании президентом Владимиром Зеленским председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.