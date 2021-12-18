Медведчук: В Украине идет борьба с инакомыслием - это преступные действия, направленные на установление диктатуры и узурпации власти

2021-12-18 17:42

В Украине сегодня идет борьба с инакомыслием - это преступные действия, направленные на установление диктатуры и узурпации власти. Об этом во время брифинга заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"У нас сегодня идет преступное подавление СМИ, которые являются оппозиционными или которые просто выступают с критикой против действующей власти. То есть, закрывается рот, начиная от простых граждан, бизнесменам, отдельным структурам через незаконное принятие санкций в отношении украинских юридических и физических лиц, чего нельзя делать. У нас сегодня закрываются телевизионные каналы, отдельные сайты, интернет-издания. У нас идет борьба с инакомыслием – это преступные действия направленные на установление диктатуры и узурпации власти", - отметил политик.

Более того, добавил Медведчук, страна находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе, а также имеет сложнейшую ситуацию с правами граждан Украины.

"Я думаю, если власть не возьмет в руки, что называется, голову и не станет действовать в интересах людей и в соответствии с Конституцией, действующим законодательством, то все эти проблемы будут обостряться", - подчеркнул политик.

При этом Медведчук уточнил, что в случае приближения или со временем приближения к тем или иным выборам, которые будут через два или три года – ситуация будет еще ухудшаться, в том числе и для власти, если она не изменит своей политики.

"Если бы меня спросили насколько реально, что эта политика может поменяться у этой власти, я пока таких оснований для того, чтобы дать положительный прогноз не вижу", - подытожил он.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.