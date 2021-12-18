Медведчук: В распоряжении спецслужб нет никаких пленок, на которых я что-либо утверждал

2021-12-18 17:46

В распоряжении украинских спецслужб нет никаких пленок, на которых председатель политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь, народный депутат Виктор Медведчук что-либо утверждает.

Об этом оппозиционный политик заявил по итогам заседания Апелляционного суда.

"Сначала давайте о пленках. Пленки, произведенные в недрах Службы безопасности Украины и в Департаменте контрразведки, начиная с 2014-2015 года, ни о чем свидетельствовать не будут - это полный абсурд, это смех. Причем дикий смех, который вызывает, когда начинаешь знакомиться с протоколами в отношении этих пленок материала уголовного дела, как одного, так и второго. Нет сегодня в распоряжении следственных органов Службы безопасности и Департамента контрразведки никаких разговоров, где бы я утверждал то или иное, где бы я что-то объяснял или еще что-то говорил. У них нет таких пленок", - заявил Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что у этих органов нет ни оригиналов, ни оригинально записывающих устройств.

"У них нет разрешения на проведение этих записей, у них нет вообще этих разговоров. Потому что если я с кем-то о чем-то и говорил, то ничего общего с тем, что сегодня несет бред обвинение со ссылкой на Службу безопасности Украины, никогда не было", - подытожил оппозиционный политик.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.