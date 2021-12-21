Коронавирус Тысяча за вакцинацию: кому разрешат тратить деньги на лекарства, в ОП выдали подробности

2021-12-21 21:20

 

Состоялся официальный запуск программы «єПідтримка», которая предусматривает выплату украинцам тысячи гривен за вакцинацию.

В Офисе президента перечислили категории товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную тысячу", а также анонсировали расширение этого списка. Об этом сообщил заместитель главы ОП Ростислав Шурма во время своего брифинга 20 декабря.

Так, сейчас разрабатываются возможности, чтобы тысячу за вакцинацию можно было потратить не только на книги, кино, спортазалы или билеты. В ближайшее время станет доступна опция «лекарства» для граждан Украины старше 60 лет.

Программа «єПідтримка», которая рассчитана на год, будет и дальше развиваться - количество категорий вырастет, в зависимости от потребностей, возникающих в обществе.

Напомним, чтобы получить свою тысячу гривен от государства, нужно быть полностью вакцинированным от коронавируса и подать соответствующую заявку в приложении "Дія".

На сегодня выплаты осуществляют шесть банков: Monobank, «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Альфа Банк» и «А-банк». Некоторые уже начали в тестовом режиме перечислять деньги своим клиентам за собственный счет.

 За несколько дней украинцы уже успели потратить десятки миллионов гривен. Чаще всего тысячу за вакцинацию тратили на книги, кинотеатры (этот показатель практически сравнялся с первым) и железнодорожные билеты. Более 80% всех платежей производятся онла
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