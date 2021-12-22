Детали Без помощи Медведчука президенту не сдвинуть с мертвой точки конфликт на Донбассе и не справиться с энергетическим кризисом, – Марунич

2021-12-22 12:10

Владимир Зеленский не собирается выполнять своих предвыборных обещаний, благодаря которым в 2019 году он и стал президентом Украины. Власть лишь пытается точечно решать, возникающие проблемы, но у них это плохо получается. И вместо того, чтобы обратиться за помощью к людям, которые могли бы помочь, у которых есть политический опыт и знания, Зеленский объявляет их "врагами Украины", как сейчас происходит с политическим преследованием председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Такое мнение высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала UkrLive, сообщает издание Жизнь.

"Зеленский обещал и тарифы посильные народу, и прекратить стрелять на Донбассе. Смотрите, что происходит: не выполняются вообще обещания власти перед украинским народом и те тезисы, на которых господин Зеленский получил власть в нашем государстве и выиграл выборы. На Донбассе стреляют? Стреляют. Те субъекты, которые могли бы помочь разрешить ситуацию, находятся под домашним арестом, как Медведчук", – сказал Марунич.



Эксперт отметил, что постоянно возникающие проблемы вынуждают власть делать какие-то попытки их решить, но на ситуацию это не влияет.



"Глобально власть ситуативно движется, исходя из тех угроз, которые появляются. В частности, пытаются купировать высокие цены на энергоносители, но в целом это ситуацию не разрешает. Невозможно бесконечно врать своим людям, в законе написано, что цена газа должна быть биржевая, так она и будет биржевая. Они дотянут до того момента в мае месяце, когда возможно газ подешевеет", – отметил Дмитрий Марунич.