Детали Порошенко сбежал под крылышко западных кураторов, а Медведчук продолжает бороться

2021-12-23 12:34

В свете последних событий, очень хочется расставить точки над "i" в вопросе: "Ху из ху в украинской политике". Судите сами. "Сивочолий гетьман" Петр Алексеевич Порошенко, любящий на публику рвать на себе вышиванку, доказывая, как ему болит за украинский народ, позорно сбежал за границу, когда следователи Госбюро расследований пытались вручить ему повестку. Вся страна слышала этот фальцет: "Поехали, поехали, твою мать" - команду, которую перепуганный "отец нации" давал своему водителю, на чистейшем русском языке. В отличие от него лидер оппозиции Виктор Медведчук, несмотря на жесткие репрессии власти, не просто не сбежал в другую страну, но продолжает бороться, отстаивая свою правду и интересы простых украинцев.

Позорный побег своего лидера пресс-служба Порошенко объяснила тем, что у экс-президента, прямо перед новым годом, возникла срочная необходимость в европейском турне. Ага. Прямо в канун католического Рождества, которое для европейцев является одним из главных праздников в году. На самом деле экс-президент побежал к своим западным кураторам плакаться в жилетку и просить защиты от "злого" Вовы Зеленского, который дал команду "фас" своим силовикам. Точнее, даже не "фас", а так, попугать разными бумажками. То есть, вы представляете реальную степень трусости (чтобы не сказать грубее) Порошенко, который, при малейшем ветерке перемен, тикал так, что с перепугу позабыл даже мову? Получается, что было реально от чего тикать?

А вот теперь давайте сравним поведение лидера оппозиции Виктора Медведчука, которому тоже несколько месяцев назад следователи вручали повестку. Это было достойное поведение сильного человека, не просто уверенного в своей невиновности, но и знающего, что ему удастся отстоять свое честное имя. Хотя ведь тоже мог срочно выехать за границу под предлогом "турне"! Но не уехал, более того: приходил на каждое заседание суда и с блеском разбивал абсолютно неадекватные, наспех слепленные обвинения прокурорских. И шаг за шагом, несмотря на колоссальное сопротивление бюрократической системы, помноженное на прессинг Банковой, отстаивает свою правду.

Этому смельчаку аплодирует весь мир. За те месяцы, которые прошли с момента начала репрессий, о Медведчуке и несправедливости в отношении него, было написано более 120 тысяч публикаций в мировых СМИ. Просто вдумайтесь в эту цифру! О ком еще из украинских политиков столько писали? Кого еще так же поддерживали топовые политики и медиа мира? Да никого, кроме лидера оппозиции. А все потому, что он всегда честно и последовательно отстаивал свою позицию и позицию своей политической силы. И никогда не изменял своим принципам, убеждениям, и главное - своим избирателям.

Вот это отличает политика с большой буквы от трусливого политикана, не знающего, куда сбежать от правосудия. Именно за таким политиком, как Медведчук - будущее нашей страны.

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