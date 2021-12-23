Детали Медведчук и Ахметов входили в топ-10 самых влиятельных в 2003 году и лидируют в рейтинге 2021-го – Фомин

2021-12-23 13:11

Спустя 18 лет после выхода первого топ-100 от журнала «Корреспондент», такие фигуры как Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Леонид Кучма сохранили свой статус самых влиятельных людей Украины.

Так политический обозреватель Александр Фомин прокомментировал выход рейтинга «100 самых влиятельных» от журнала «Корреспондент».

Фомин сделал вывод, что это пример по-настоящему влиятельных людей, чей статус подтвердило время.

По его словам, «в рейтинге-2021 присутствуют немногие фигуры, которые входили в топ-10 самых влиятельных еще в самом первом хит-параде 2003 года. Как говорится, вот пример по-настоящему влиятельных фигур, чей значимый статус подтверждается временем».

Фомин напомнил, что в самом первом рейтинге «Корреспондента» за 2003 год лидировали президент Леонид Кучма и глава Администрации президента Виктор Медведчук.

«К примеру, в рейтинге-2003 лидировал президент Леонид Кучма. Сегодня экс-президент, хоть и отошел от активной политики, но присутствует на 50-ой позиции рейтинга. Виктор Медведчук, который вместе с Кучмой возглавлял рейтинг в 2003 и 2004 годах, сегодня по-прежнему входит в топ-10 самых влиятельных людей Украины», – отметил политический обозреватель.

При этом Фомин подчеркнул, что Медведчук и сегодня входит в топ-10 самых влиятельных людей Украины.

«Сегодня у Медведчука вторая по величине фракция ОПЗЖ в Верховной Раде, что особенно ценно на фоне того, как партия власти «Слуга народа» потеряла большинство (за спущенные с Банковой законы и постановления голосуют, дай Бог, 210 депутатов). Кроме того, только оппозиционный политик имеет контакты и доверительные отношения на уровне российского президента Владимира Путина. Собственно, после санкций и домашнего ареста в отношении Медведчука даже те чахлые ростки диалога между Банковой и Кремлем быстро сошли на нет. И сегодня при Зеленском отношения с Россией хуже, чем были при Порошенко, хотя тогда казалось «куда уж хуже», – добавил автор.

В то же время, как написал Фомин, для бизнесмена Рината Ахметова «осень 2021 года ознаменовалась открытым конфликтом между Ахметовым и окружением президента Владимира Зеленского».

«Главными причинами стала инициатива Банковой с подачи олигарха Игоря Коломойского повысить ренту на железную руду и т. н. «антиолигархический закон». Благодаря росту цен на железорудное сырье на мировых рынках «поднялись» Ахметов и Вадим Новинский (№16). А «антиолигархический закон» предполагает включение Ахметова в список олигархов, что чревато проблемами с получением зарубежных кредитов и реализацией бизнес-проектов на международном уровне», – резюмировал политический обозреватель Александр Фомин.