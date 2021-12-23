Детали Европа потребовала от Зеленского освободить Медведчука. Даже там поняли, что это политическое преследование

2021-12-23 13:36

Руководители стран ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука и прекратить внесудебную расправу над оппозиционными СМИ в Украине. До Евросоюза, как до жирафа, доходит долго, но все же доходит. Не прошел и год, как в Европе поняли – Вова слетел с катушек. А это значит, что бежать Вове после падения его режима будет некуда – ни на Восток, ни на Запад. Ни Путин, ни ЕС не спасать недодиктатора не будут. Разве что, выдадут новой украинской власти, чтобы правосудие над главой государства, который растоптал Конституцию и гражданские права, таки свершилось.

Как пишут СМИ, на прошедшем неделю назад саммите Восточного партнерства в Брюсселе осуждали деэскалацию напряженности вокруг Украины и России, а также внутреннюю украинскую политику и ситуацию с правами человека в нашей стране. И европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против «112 Украина», NewsOne, ZiK, а также незаконно закрытого по письму зампреда СБУ «Першого Незалежного» через час после начала эфира, а также, закрытых в феврале 2021 года, а также изданий «Страна» и «Шарий.net», несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине.

Также в Европе наконец заявили то, что нужно было озвучить намного раньше — Виктора Медведчука нужно освободить из-под домашнего ареста. Потому что его дело фальшивое от первой до последней буквы обвинения. По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины.

Что интересно. Это громкий звоночек Зеленскому с надеждой, что он услышит и сделает то, что ему велят. Ведь эти предложения ЕС публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке. Так сказать, чтобы не подрывать «имидж» украинского президента (господи, какой у Зеленского имидж после всего, что он наворотил).

А если Зе не послушает своих западных кураторов? Ведь такое может быть, учитывая, насколько Медведчук своей продуктивностью и популярностью уязвил самолюбие нашего «наполеона». Нет сомнений, что Европа в таком случае еще больше дистанцируется от Украины. Ведь Зеленскому дают советы, как примириться с Россией, для ЕС это важно. А украинская власть саботирует это. Западу это уже надоело. И либо наш Вова это поймет, либо пора ему собирать манатки. Ведь в случае чего, никто ему и воды не подаст.

А Медведчук еще и в ЕСПЧ пойдет и там выиграет, докажет, что Зеленский преследовал его по политическим мотивам. А ведь такое развитие событий было настолько очевидным, что просто удивляешься, насколько нужно быть недалеким и ограниченным, чтобы надеяться на эти примитивные методы. Ну что же, за свои ошибки пришло время платить. Для начала Зеленский поплатится должностью. А там увидим, может и камеру для него подыщут в какой-то реформированной Малюськой тюрьме.

Кирилл Ковальчук