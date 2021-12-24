2021-12-24 12:39

Президент Российской Федерации Владимир Путин изменит свое отношение к киевской власти в том случае, если его украинский коллега Владимир Зеленский прекратит преследование главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" заявил политолог Василий Вакаров.

"Когда в Украине начался процесс против Медведчука, то в российском истеблишменте, возможно, что и в окружении Путина, или даже сам лично Путин это расценил, как то, что Медведчук является неким заложником. Я предполагаю, что атака на Медведчука - это личное оскорбление Владимира Путина. И если Зеленский отступит от этого и даст команду освободить Медведчука и наоборот они вместе прилетят, то от этого может быть польза. Как говорят "ты прилетел ко мне с моим другом". Скорее всего, у Владимира Путина будет совершенно другое расположение к Зеленскому", - заявил Вакаров.

Также он добавил: "Я не буду уподобляться нашим журналистам и аналитикам из Украины, которые каждый раз, когда им дают слово начинают говорить: "Путин думает…". Я не знаю, что в голове у Путина. Мало того, я отношусь к людям, которые критически мыслят. Я лишь могу предполагать. Владимир Путин давно находится у власти, он крестил ребенка Медведчука. Он человек православный и верующий. И возможно, что именно человеческие струны, которые есть у Путина, могут сыграть при формировании его человеческого мнения. Именно человеческие чувства Путина, скорее всего, задеты этой ситуацией, это личное оскорбление, когда его кума, человека, ребёнка которого он крестил, преследуют в Украине", - резюмировал политолог.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.