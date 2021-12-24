Детали Медведчук, в отличие от Порошенко, всегда занимал позицию мирного урегулирования по Донбассу. Сегодня он – реальная оппозиция Зеленскому

2021-12-24 12:42

Оригинал на странице Кирилла Молчанова в Facebook

Последние дни с любопытством наблюдаю, как технологи Офиса президента активно пытаются сшить в один информационный кейс "пидозру" Порошенко и Медведчуку в одно так называемое угольное дело. Цель их ясна: они хотят дискредитировать обоих как оппозицию перед украинской общественностью. Но навряд ли это выйдет.

Во-первых, самое "угольное дело" шито белыми нитками, вся доказательная база строится вокруг пленок, аутентичность которых невозможно подтвердить.

Во-вторых, так называемые "ДНР" и "ЛНР" в Украине так и не признаны террористическими организациями (а это может быть только по решению суда).

И самое главное - репутационное. Порошенко играл голубя мира в 2014-2016 гг. , потому что ему это было конъюнктурно выгодно. Уже в 2017 году он ввел блокаду Донбасса и стал самым главным ястребом с милитарным уклоном.

Медведчук же, наоборот, последовательно занимал позицию мирного урегулирования по "Минску-2", прямых контактов с РФ, как минимум, по экономической кооперации (уголь, газ и т. д.). Так что он как раз таки последователен в своей позиции и перед своими избирателями в отличие от кульбитов Петра Алексеевича.

Последнее,. Что ж это за глава "патриотической" оппозиции, который от сотрудника ГБР с пидозрой бежит, как черт от ладана? Медведчук никуда не сбегал, хотя тоже наверняка мог, и даже сам ездил в ГПУ. Теперь уже более полугода сидит под домашним арестом, а не разъезжает по стамбулам и варшавам.

И кто после этого всего реальная оппозиция в стране?!

Кирилл Молчанов

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