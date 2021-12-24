Детали КАЦМАН: МЕДВЕДЧУК, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОРОШЕНКО, ПОЛУЧИВ СФАБРИКОВАННОЕ ПОДОЗРЕНИЕ, ПОШЕЛ ПО ВСЕМ "КРУГАМ АДА" СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРОХОДИТ ИХ УСПЕШНО

2021-12-24 12:54

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, в отличие от  бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, получив сфабрикованное подозрение, пошел по всем "кругам ада" судопроизводства и проходит их успешно. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман.

"Что первое бросается в глаза? У нас прямо на глазах с расстоянием примерно полгода-год два примера того, как ведут себя VIP-политики, когда им предъявляется какое-то подозрение или вручаются какие-то повестки и так далее. Виктор Медведчук, который не просто не уехал, не убежал никуда, не по каким-то там выдуманным причинам куда-то там спрятался, где-то за пределами Украины, а который сам просил прокуратуру, чуть ли не выпрашивал эту повестку и следовал всем судебно-правовым процедурам в том порядке, в котором и должно происходить это судопроизводство. То есть, он идет по всем этим кругам ада, проходя их и проходя успешно. Он рассыпал по сути за три заседания суда, хотя заседания касались меры пресечения, он рассыпал и суть дела, и все прочее", - отметил эксперт.

В то же время, добавил Кацман, Петр Порошенко демонстрирует всему миру совершенно другой подход.

"Второй подход – подход Порошенко. Когда, то он уехал куда-то, то он не заметил, то поехали "трам-тара-рам". Понимаете, это два разных подхода", - подытожил эксперт.

 

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

"Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь", - подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки в Государственном бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польше.

Эта повестка была связана с тем же "делом об угольной госизмене", по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра. 

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.

 

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