Детали Зеленский ради атаки на Медведчука опустился до риторики Порошенко и проиграет от этого

2021-12-24 13:18

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По поводу Порошенко и Медведчука. Смотришь на позицию Зеленского - и приходят строки на манер: "Что не делает дурак, все он делает не так." Украинская социология показывает, что электорат Зеленского зажат между евроромантиками Порошенко и евроскептиками Медведчука. Теоретически в этой ситуации, используя систему сдержек и противовесов, можно было вполне сносно рулить страной. Запад и восток у любой страны будут всегда, и руль, кстати, поворачивается только в две стороны.

Ну это для умных. Для Зеленского все не так. Он по беспределу наносит удар по Медведчуку, его активам и СМИ, которые его поддерживали, а потом с разворота идет на Порошенко. Медведчука атакуют в период его бурного роста. В конце концов удается этот рост обвалить, но тогда, естественно, начал расти Порошенко. Вот пошел удар и по нему.

Начнем с главного. Зеленский вместо того, чтобы растить и укреплять свой рейтинг, по беспределу лупит по лидерам, которые его могут догнать. Это приводит к ошибкам. Он победил Порошенко в президентской гонке во многом благодаря риторике Медведчука. И для атаки на лидера ОПЗЖ он переходит на риторику Порошенко. Медведчук теряет проценты, Зеленский теряет десятки процентов, рейтинг сдувается втрое. При этом Медведчук сохраняет свой ядерный электорат, который по принципу "нас мало, но мы в тельняшках" начинает консолидироваться, чего ранее за ним не наблюдалось.

Зеленский, теряя проценты, залез на поле Порошенко. Ранее ведь он залез на поле Медведчука и пошел против него. Теперь он использует ту же тактику. Но проблема в том, что риторикой Медвечука он воспользоваться не может. Значит, нужна ультраправая риторика. В определенном смысле Порошенко подыграл Зеленскому, поскольку скрылся из страны. Тут-то его все начали сравнивать с Медведчуком, который сам пришел в прокуратуру. Но... получается, выиграл не Зеленский, а Медведчук. А Зеленский летит на поле национальных радикалов типа Кошулинского. Только с этих позиций можно атаковать Порошенко. Тот, скорее всего, потеряет проценты, но Зеленский свой рейтинг добьет.

А дальше прогноз сделать несложно - Медведчук и Порошенко начнут возвращать свои проценты и выдавливать падающего Зеленского. Но у Порошенко потолок - 25%, а у Медведчука такого потолка нет. Так что Зеленский сыграл на Медведчука в первую очередь. Как говорится, "сама-сама".

Денис Жарких

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