Детали Ни обмена, ни свободного перехода через линию разграничения: Украина на заседании ТКГ отказалась от гуманитарных инициатив Донбасса

2021-12-24 16:25

В 2021 году Владимир Зеленский не смог совершить ни одного обмена удерживаемых лиц с ОРДЛО. При этом, непризнанные республики предлагали в одностороннем порядке вернуть в Украину женщин, которые находятся в тюрьмах Донецка и Луганска. Но Зеленский отказался, лишь бы в этом процессе не участвовал Виктор Медведчук. Видимо, в ближайшем будущем обменов не будет. На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря стороны не смогли договориться о шагах навстречу в этом вопросе.

Представители Донбасса заявили о невозможности достижения договоренностей о следующем обмене без получения от Украины гарантий мирного политического урегулирования конфликта путем согласования плана действий по урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями.

Также представители Донбасса отметили необходимость выполнения Украиной принятого на себя при предыдущем обмене обязательства по прекращению юридического преследования участвовавших в обмене лиц. В ОРДЛО утверждают, что соответствующее обязательство со своей стороны Донбасс выполнил полностью.

Непризнанные республики сетуют, что за все семь лет конфликта каких-либо односторонних гуманитарных инициатив Киева, направленных на укрепление доверия, не было, в то время как представители Донбасса за время конфликта неоднократно выдвигали и реализовывали такие инициативы. Так, в разное время Киеву было передано Донбассом вне обмена порядка 60 человек. Последняя гуманитарная инициатива, предложенная в январе 2021 г., была отвергнута украинскими властями. Отвергнута из-за того, что четырех украинок ОРДЛО хотели передать через оппозиционера Виктора Медведчука.

К слову, ранее в «ЛДНР» призвали Зеленского вернуть Медведчука в ТКГ, ведь при нем процесс обмена двигался, а сейчас намертво встал.

Также Донецк и Луганск просят Киев сделать хоть минимальные гуманитарные шаги по укреплению доверия. Так, в ОРДЛО призывают вернуть захваченного 13 октября 2021 г. представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. А еще просят Зеленского в рамках выполнения обязательства по «процессуальной очистке» подписать ходатайства по помилованию 13 удерживаемых, переданных на Донбасс в рамках последнего обмена. Представители Донецка и Луганска напомнили, что данные ходатайства находятся на рассмотрении Президента Украины более года.

Что интересно, украинские представители в ТКГ 22 декабря даже не предлагали ничего со своей стороны. Киев пытается шантажировать республики, обещая гуманитарные инициативы и выполнение обязательств по «процессуальной очистке» только после проведения следующего обмена. Зеленскому он нужен ради собственного пиара. Но даже ради этого Украина не очень то и усердствует в этом вопросе.

Как не усердствует и в других направлениях работы ТКГ. Например, представители Донбасса предложили Украине согласовать единые санитарно-эпидемиологические требования и режим пересечения жителями линии соприкосновения в целях организации свободного прохода. Предлагалось организовать свободное пересечение линии соприкосновения через все пункты пропуска, кроме пункта пропуска «Золотое», граждан, прошедших вакцинацию, переболевших коронавирусом, либо сдавших пцр-тест не ранее, чем за 48 часов до прохода.

Также Донбассом была выражена готовность организовать бесплатную вакцинацию всех желающих на своей стороне пунктов пропуска.

Для реализации такой инициативы предлагалось организовать встречу санитарных врачей Украины, Донецка и Луганска, на которой были бы согласованы технические детали и соответствующие приказы санитарных врачей. Донбасс был готов к проведению такой встречи на следующий день после заседания ТКГ. Если бы об этом договорились, свободный проход мог бы быть обеспечен уже на новогодние и рождественские праздники.

Представители Украины от предложения Донецка и Луганска отказались, настаивая на открытии всех пунктов пропуска без учета опасности распространения коронавирусной инфекции.

Поэтому практических результатов от этой встречи снова никаких нет. Как результат – в ОРДЛО заявили, что категорический отказ представителей Киева от любых выдвигаемых Донбассом инициатив, выдвижение ими популистских и провокационных требований при полном безразличии к жизни и здоровью собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения только увеличивает пропасть между Украиной и Донбассом, уничтожает доверие граждан к действующей власти и толкает страну к продолжению конфликта.

Михаил Островский