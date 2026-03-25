ВІЙНА В Україні ЗСУ зачистили від рашистів населений пункт на Донеччині та зірвали потенційне просування ворога

2026-03-25 13:29

Штурмові підрозділи полку "Скеля" зачистили від рашистів Міньківку на Донеччині. Про це полк повідомив у Телеграм.

"Штурмові підрозділи полку "Скеля" провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку - ключовий населений пункт на трасі Бахмут-Слов’янськ. Ці дії зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час бою були деблоковані позиції союзних сил, розгорнуті нові спостережні пункти та завдані відчутні втрати ворогу - знищені більш як 40 військовослужбовців рф.