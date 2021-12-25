Детали Зубченко: Шольц, Макрон и Столтенберг жестко потребовали от Зеленского прекратить репрессии против СМИ и выпустить Медведчука из-под домашнего ареста

2021-12-25 16:10

Лидеры ФРГ и Франции – ведущих стран ЕС, а также генеральный секретарь блока НАТО на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе жестко потребовали от украинского президента Владимира Зеленского прекратить репрессии в виде внесудебного запрета СМИ, а также выпустить из-под домашнего ареста главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом написал в Facebook политический публицист Александр Зубченко.

"Итак, в Европейском Союзе на высшем уровне (выше не бывает) в откровенной и даже жесткой форме предъявили нашему верховному главкому претензии. Об этом вы не услышите на телеканалах "ДОМ", "Рада" и "1+1". Как сообщает источник, Зеленскому указали на недопустимость внесудебной расправы над СМИ и потребовали отменить санкции СНБО относительно каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, интернет-сайта "Страна.ua", а также прекратить репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком", ‒ сообщил публицист.

Зубченко обратил внимание, что лидеры ФРГ и Франции, а также генеральный секретарь НАТО озвучили свои требования к Зеленскому в жесткой форме.

"Оказывается, лидеры ведущих стран ЕС – канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и примкнувший к ним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – считают, что подобные действия, а также репрессии в отношении оппозиции только усугубляют ситуацию в Украине и еще больше усиливают раскол в стране. Поэтому Зеленскому конфиденциально, но жестко сказали, что санкции против телеканалов и оппозиции надо отменить, а Медведчука освободить из-под домашнего ареста. Такое послание в неформальной и конфиденциальной обстановке получил в Брюсселе президент Зеленский от Шольца, Макрона и примкнувшего к ним Столтенберга", ‒ отметил автор.

По словам Зубченко, эта информация свидетельствует о том, что тема запрета телеканалов и репрессий против Медведчука сильно раздражает лидеров ведущих стран ЕС.

"О чем это говорит? О том, что тема запрета телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, издания "Страна.ua", а также репрессий против оппозиции начинает здорово раздражать наших "стратегических партнеров". Даже до Брюсселя дошло, что Зеленский слишком смахивает на недемократического лидера "африканского формата". Да и Путин не упускает момента напомнить Европе и США о двойных стандартах", ‒ уточнил публицист.

Также Зубченко напомнил, как западные СМИ уже много месяцев пишут о том, что под видом политики "деолигархизации" Зеленский на самом деле ведет войну против Виктора Медведчука.

"Тем более что западные СМИ уже много месяцев пишут об атаке Зеленского & Co против СМИ и репрессиях против оппозиции. Журнал для мировой элиты Forbes прямо написал, что под видом "деолигархизации" Зеленский просто воюет со своим главным политическим противником в лице Медведчука. А английская The Independent охарактеризовала запрет СМИ и репрессии как признаки того, что Зеленский строит авторитарный режим (статья так и называется "Нельзя позволить авторитаризму пустить корни")", ‒ заключил политический публицист Александр Зубченко.