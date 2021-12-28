Детали Банда, к которой имеет непосредственное отношение Данилов, в 90-е была бандой рэкетиров- беспредельщиков

2021-12-28 09:40

Ренат Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Банда, к которой имеет непосредственное отношение Данилов в 90-ые, была бандой рэкетиров- беспредельщиков.

Что такое рэкет? Это, когда мерзавцы решившие завладеть чужим имуществом, похищают детей и членов семьи потерпевшего-бизнесмена, пытают, отправляют видео с пытками и принуждают переписать имущество на нового "хозяина". И сегодня нас вернули в 90-ые. Раньше бандиты захватывали предприятия таким гнусным способом, а сегодня эти бандиты у власти. Им сегодня не нужно захватывать предприятие и, похитив ребенка, угрожать его папе. Они сегодня это делают руками подчиненных им правоохранительных органов.

Чтобы изменить эту ситуацию, мы должны говорить о ней правду.

Зеленский должен внимательно присмотреться к тем, кто его окружает. Кто эти люди? Кого он назначил на ключевые должности? Чем они занимались раньше? Чем занимаются сейчас?

Каналы 112 Украина, NewsOne и ZIK закрыли, обвинив их в финансировании терроризма. Ну, на секундочку... Финансирование терроризма. Никто из руководства телеканалов, ни сам Медведчук, ни Козак не обвиняются в финансировании терроризма, им не предъявлено обвинение по этому поводу, нет никаких данных о том, что они финансировали терроризм.

А жена Медведчука тоже террористка? Ну, бред же! Это все явное, откровенное нарушение закона и Конституции.

А, если мы будем говорить языком права, то нужно сказать, что в Украине нет ни одного решения, которое бы признало "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями: ни Верховная Рада, ни президент, никто этого не сделал.

В законе четко написано, что организация может быть признана террористической только решением суда. Для этого Генеральный прокурор должен подать иск и суд вынесет решение о признании организации террористической.

До сегодняшнего дня, а у нас после майдана уже шестой генеральный прокурор, ни один из шести этого не сделал. И нет ни одного решения суда о признании этих организаций террористическими.

Второе. Агрессором страну может признать только Совет Безопасности ООН. Это прямая норма Устава ООН. Такого решения по России из-за ситуации в Украине — нет.

Тогда за что санкции? Вокруг чего весь этот сыр-бор?

За всем за этим очевидно совсем другие цели. Не те, какие нам официально объявляют. Санкции против Медведчука и всех граждан Украины — это начало конца президента Зеленского. Он своей рукой их подписал. Добровольно. Сам. Он первый кандидат в тюрьму. Как только заканчиваются его полномочия на посту президента, он первый на очереди в места лишения свободы. За эти самые санкции. Он, а за ним — Данилов.