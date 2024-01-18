Политика Данилов: Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы

2024-01-18 21:37

По его словам, этот процесс значительно тяжелее, хотя возвращение этих военнообязанных граждан было бы уместным.

Украине необходимо внести коррективы в закон о мобилизацию, чтобы сделать процесс призыва более справедливым.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью восточноевропейскому бюро Report, новый закон должен быть справедливым для тех, кто вступает в ряды украинской армии.

"Мобилизация в Украине была объявлена сразу после введения военного положения 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Теперь необходимо внести некоторые коррективы, чтобы сделать этот процесс более справедливым. Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются разные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, прежде всего для тех, кто вступает в ряды Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Данилов ответил, что сейчас от нардепов зависит то, когда законопроект будет вынесен на обсуждение в Верховной Раде.

Отдельно секретарь СНБО прокомментировал вопрос о призыве в армию украинцев, которые сейчас находятся за границей.

"Мы понимаем, что человек, который находится на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца", - добавил Данилов.

Возвращение военнообязанных из-за границы

В Украине в конце 2022-го года утвердили новые правила воинского учета, один из пунктов касается военнообязанных украинцев за рубежом - содействие их возвращению в страну.

Адвокат Андрей Новак пояснил, что за границей никто не уполномочен вручать повестки украинцам. Также он заявлял, что вернуть военнообязанного в Украину невозможно.

Кроме того, адвокат Тарас Никифорчук заявлял , что если человек попадает на территорию другого государства-законно или не законно, - нужны правовые основания для того, чтобы его вернуть.