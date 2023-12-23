ВОЙНА В Украине Данилов рассказал о сроке мобилизации 500 тысяч человек

2023-12-23 14:30



Секретарь СНБО отметил, что на мобилизацию анонсированного президентом Украины количества людей уйдет не один месяц.

Мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, анонсированная президентом Владимиром Зеленским, состоится не в ближайшее время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.



Чиновник отметил, что те военные, которые сейчас находятся на линии фронта, нуждаются в отдыхе.



"Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч нужно будет призывать", - объяснил секретарь СНБО.



Секретарь СНБО также отметил, что каждого военного обязательно необходимо обеспечить соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием, денежным довольствием.



"Все это обеспечивается средствами наших налогоплательщиков, поэтому надо понимать, что это ответственность всех и людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и убегать за границу от мобилизации. То, что сегодня происходит в некоторых городах, когда ночные клубы, казино, бары… У нас война и я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору: кто может – непосредственно на фронте, а кто занимается бизнесом – платя налоги. нам крайне тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию", - подытожил Данилов.



Как мы уже писали, по словам президента Владимира Зеленского, со стороны военных поступило предложение дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.