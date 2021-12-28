Детали Сотни ведущих мировых СМИ обратили внимание на политически мотивированное обвинение Медведчука

2021-12-28 09:52

Ряд мировых СМИ обратили внимание на политически мотивированное обвинение председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по так называемому "угольному делу".

Так, об этом написали Агентство Associated PressРадио Свобода, ведущая франкоязычная газета Канады La PresseWashington PostSan Francisco Chronicle, ведущий международный интернет-портал Yahoo, новостное подразделение американской вещательной сети ABC - ABC News, ведущее издание США U.S. News & World Report и The Philadelphia Inquirer, а также Toronto StarTaiwan News и еще сотни других изданий.

В публикациях напомнили, что Виктора Медведчука обвиняют в посредничестве при закупках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Также СМИ подчеркнули, что недавно по этому делу предъявили обвинения и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Украина столкнулась с острой нехваткой ресурсов после того захвата территории, на которой располагались основные угольные шахты страны. Власти обвинили Медведчука в сговоре с должностными лицами администрации Порошенко с целью закупки угля из шахт в контролируемых боевиками районах в 2014-2015 годах в качестве способа финансирования боевиков", - отмечают СМИ.

В то же время такие издания, как BloombergEuropa PressLa RepúblicaGulf TimesColumna Digital и PublimetroReuters, международный финансовый портал FX EmpireEuronews и ведущее англоязычное издания Канады National Post указали, что у Порошенко и Медведчука отвергли все обвинения.

"Политические партии Порошенко и Медведчука отвергли обвинения, назвав их попыткой отвлечь внимание от собственных проступков и неудач правительства президента Владимира Зеленского", - отмечают СМИ.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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