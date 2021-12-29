Детали Заявление незаконно закрытых телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний": Власть любыми методами будет действовать для подавления свободы слова в Украине

2021-12-29 09:01

Украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага, и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Сегодня власть цинично – во внесудебном порядке и пренебрегая требованиями действующего законодательства – прекратила вещание телеканалов UkrLive и "Первый независимый". Это незаконное решение снова было принято СНБО – органом, который фактически олицетворяет диктатуру в Украине и вводит фактический запрет на оппозиционную деятельность. Примечательно, что решение властей вновь использовать СНБО для наложения незаконных санкций было принято сразу после того, как телеканал "Первый Независимый" добился судебного решения в свою пользу и возобновил вещание по решению Хозяйственного суда города Киева.

Мы расцениваем сегодняшние события как очередную попытку украинской власти подавить любое альтернативное мнение о ситуации в Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ. То, что происходит сейчас со свободой слова в стране – прямой результат узурпации власти действующими управленцами.

Власть фактически объявила войну журналистам, которые отказываются плясать под дудку власти и ставят под сомнение ее официальные "победные" реляции. Банковая зачищает информационное поле, надеясь скрыть от населения правду о катастрофической ситуации в экономической, социальной, образовательной и других сферах жизни в стране.

Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И, если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем "цензорам" и "запретителям".

Возмущение действиями СНБО уже выразил официальный собственник телеканалов UkrLive и "Первый Независимый", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Украины Нестор Шуфрич. Напомним, у Нестора Шуфрича нет никакого имущества и бизнеса в России. Вся политическая деятельность ведется законно и в интересах украинского народа.

"Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - говорится в заявлении Шуфрича.

"Свобода слова – важнейшая составляющая демократии. Украинская власть попирает права украинских телезрителей свободно выбирать источник получения информации о происходящем в стране. Профессиональный долг журналиста – доносить людям информацию о том, в какой стране мы живем. Мы хотим одного – работать на благо Украины в рамках Конституции и законов. Мы работали под давлением власти все это время. Пусть власть будет уверена – мы продолжаем работу", - заявил руководитель телеканала Егор Бенкендорф.

Отметим, в начале февраля 2021 года власть незаконно, по решению Совета национальной безопасности и обороны, а не суда, как того требует закон, запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились для создания телеканала "Первый Независимый". Однако "Первый Независимый" был незаконно отключен от эфира через час после начала вещания. Причиной отключения снова стало не решение суда, а обычное письмо заместителя председателя Службы безопасности Украины. Несмотря на отключение, телеканал продолжил вещание на YouTube, а результатом поддержки со стороны зрителей стало получение золотой кнопки (более 1 миллиона подписчиков) от YouTube для телеканала "112 Украина" и несколько серебряных кнопок (более 100 000 подписчиков) для других каналов, которые транслировали "Первый Независимый".

24 сентября коллектив "Первого Независимого" обратился с просьбой помочь в возобновлении эфирного вещания телеканала к народному депутату, главе парламентского комитета по свободе слова Нестору Шуфричу, который стал совладельцем "Первого Независимого" и заключил соглашение о невмешательстве в редакционную политику телеканала.

27 октября Нестор Шуфрич приобрел телеканал UkrLive с лицензией на спутниковое вещание, благодаря чему журналисты наконец-то смогли выйти в телевизионный эфир, а зрители – возможность получать объективную информацию о событиях в стране с учетом всех точек зрения. Более того, 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый Независимый" и разрешил возобновить спутниковое вещание канала. И вот, через считанные недели после начала трансляции, работа телеканалов была еще раз цинично прекращена властью.

Телеканалы UkrLive и "Первый Независимый" намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Обращаемся к президенту Украины: от того, что вы закроете неугодные каналы, ситуация в стране не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся.

Напомним, ситуацию с нарушением свободы слова в Украине раскритиковали все ведущие международные организации, которые занимаются вопросом свободы слова и прав человека. Только за последние месяцы свою позицию высказали Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Мониторинговая миссия ООН по правам человека, докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, президент Freedom House и другие профильные организации. От Владимира Зеленского напрямую требуют вернуть незаконно закрытые медиа в эфир. Вместо этого власть продолжает давить на СМИ, не останавливаясь ни перед здравым смыслом, ни перед очередным нарушением закона.