Детали Зеленский зачищает информпространство, вводя незаконные санкции ради укрепления своей преступной диктатуры

2021-12-29 09:06

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №684/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Это решение призвано уничтожить телеканалы «Первый независимый» и UkrLive, а также медиахолдинг «Новости», который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти каналы всегда оставались оппозиционными, а их аудиторией преимущественно были русскоязычные граждане Украины, прежде всего на Юго-Востоке страны.

Это открытый плевок в лицо европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ, но главное – это очередное надругательство над Конституцией Украины, расправа над свободой слова. Очевидно, что никаких правовых оснований для такого решения не существует и не может существовать.

Телеканалы «Первый независимый» и UkrLive являются украинскими юридическими лицами, поэтому действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (статья 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами Президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов. Это решение содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Решение полностью обанкротившегося, случайного человека, оказавшегося в кресле украинского Президента, легко объяснить: катастрофическое обнищание граждан, уничтожение экономики, провал борьбы с пандемией коронавируса, многочисленные случаи откровенной коррупции и воровства, а также необъяснимые с точки зрения здорового человека бредовые инициативы власти наподобие постановки женщин на воинский учет постоянно становятся объектами справедливого анализа независимых СМИ.

Создаваемые властью за бюджетные деньги пропагандистские помойки типа телеканалов «Рада» и «Дом» не способны выдержать конкуренцию с яркими, профессиональными и творческими объединениями журналистов, работающих на телеканалах «Первый независимый» и UkrLive. Это стало очевидно уже в первые дни работы телеканала «Рада», место для студии которого даже руководство парламента от «Слуги народа» сразу определило, говоря культурно, у сортира.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет, что очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия. Это агония власти Зеленского, который не может управлять Украиной с помощью конституционных инструментов.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет о вопиющем беспределе и преступлении, совершенном ради сохранения диктатуры Зеленского. Очередная расправа над СМИ – проявление трусости и беспомощности, и за это придется нести уголовную ответственность.

Партия ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ