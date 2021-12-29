Детали Закрыв два телеканала, Зеленский показал, что реальной оппозицией в Украине является Медведчук, а не Ахметов

2021-12-29 11:37

Оригинал на странице Михаила Чаплыги в Facebook

Интересное ГКЧП намечается.

Сперва запускают утку в СМИ о переносе СНБОУ на 30-е число, мотивируя якобы новыми множественными вопросами...
А потом "внезапно" вводят указ по решениям сегодняшнего СНБО, которое якобы перенесли.

Я далек от мысли, что этот спектакль разыграли для народа. Такие вещи делают исключительно для своих и тех, кто в теме. Т.е. по факту ГКЧП.

Сказать, что я удивлен, - не сказать ничего. Я ожидал закрытия телезоопарка АХ какого "инвестора" в рамках борьбы с олигархатом... каналов Порошенко... Но нит. И у Порошенко, и у олигархов все "в шоколаде". И теперь, я думаю, сложно будет обосновать "логику" особенно в отношении трудового коллектива ПН и Шуфрича - главы профильного комитета!

Кстати... Внезапно закрыв именно те каналы, вы попали в "просак": объявив войну "олигархам" и вжарив повторно по тем каналам, вы всей стране показали, что реальной оппозицией является не Ахметов, а Медведчук.

Медведчук, думаю, переживет такой ваш выстрел себе в ногу, а вот вам будет сложно. Сложно рассказывать о борьбе с олигархами, а не оппозицией и свободомыслием.

 

Скриншот

 

Михаил Чаплыга

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