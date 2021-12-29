Детали Кузьмин: Зеленский за год закрыл пять телеканалов потому, что все они призывали к миру и к нормализации отношений с РФ

2021-12-29 14:53

Оригинал в Телеграм-канале Рената Кузьмина

После моего предыдущего поста о "голых резервистках" журналисты буквально завалили меня вопросами о сути произошедшего.

Попробую уже без сарказма и нецензурных выражений.

Итак, Зеленский за текущий год закрыл пять оппозиционных телеканалов, связанных с ОПЗЖ и ее лидером Виктором Медведчуком. И сделал он это вовсе не из-за того, что они критиковали действующую власть и самого Зеленского. Не в критике дело. Разве порошенковские телеканалы "5-й" или "Прямой" мало критикуют Зеленского? Разве они не оскорбляют его в своих эфирах? Но, как видите, ни один из них не закрыт. Ни к одному из них СНБО не применил никаких санкций, как, впрочем, и к их хозяину, которого сам Зеленский неоднократно называл олигархом и преступником.

Как думаете, почему? Да потому что Zik, NewsOne, "112 Украина", "Перший Незалежний" и UkrLive— это оппозиционные телеканалы, ориентированные преимущественно на русскоязычное население страны и представляющие телезрителям альтернативную, отличающуюся от официальной точку зрения.

В отличие от других телеканалов, они призывали к миру, к нормализации отношений с соседями, отказу от попыток превратить Украину в "анти-Россию" и к пересмотру основных принципов внутренней и внешней политики государства. Они последовательно выступали против попыток переписать нашу историю, разделить украинцев на правильных и неправильных, осуждали возрождение фашизма и нацистской идеологии. Они критиковали власть, вскрывали ее недостатки, изобличали преступления действующего режима, смело и беспощадно боролись за права человека, свободу слова и равенство всех перед законом.

Их порой называли пророссийскими, но даже это не смогло остановить стремительного роста их популярности, отражающего настоящее отношение украинцев к событиям 2013-2014 гг. на Майдане и российско-украинскому конфликту последних лет. А недавняя социология КМИС прогнозируемо показала, что 40% населения Украины, несмотря на оголтелую бандеровскую пропаганду, по-прежнему хорошо относятся к северному соседу. Теперь вам понятно, какие телеканалы и за что были уничтожены Зеленским?

Дело в том, что и Порошенко, и Зеленский исповедуют одну и ту же идеологию, они преследуют одну и ту же цель. Вся их деятельность направлена на превращение Украины в "анти-Россию", уничтожение всего русского, выдавливание из нашего сознания исторической памяти о наших героях, былых свершениях и победах, замены традиционных православных ценностей на чуждую нам неолиберальную бесовщину.

Усилиями Порошенко и Зеленского некогда процветающая Украина рискует окончательно превратиться в агрессивное, непредсказуемое аморфное образование с нищими и озлобленными людьми, одураченными бандеровской идеологией.

И вот на этом фоне украинская власть предлагает России некие переговоры, какие-то десять шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, какие-то три мирные инициативы... А посадить под домашний арест Медведчука и сделать его заложником для переговоров с Путиным - это нормальному человеку могло прийти в голову?

Как думаете, после всего этого Путин примет предложение Зеленского и согласится на личную с ним встречу? Как думаете, а Козак будет встречаться с Ермаком после этого? Как думаете, такое поведение Зеленского — это и есть ответ Запада на ультиматум Путина о гарантиях безопасности? И что тогда будут обсуждать США, НАТО и Россия 10 и 12 января 2022 года? А может, Украиной руководят просто психически больные люди и этим все объясняется? Но тогда что делать нам, украинцам? Как реагировать на все это?

Ренат Кузьмин

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