Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине запретили российские детские книги о профессиях, животных и технике

2021-12-30 15:46

Запрещен ввоз в Украину пяти детских российских книг, которые были "проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники страны-агрессора".

Как сообщается на сайте Гостелерадио, под запрет попали книги Высокие технологии: из фантастики в реальность, Современные профессии, Знаменитые животные.

В книге 365 сказок и стихов на каждый день обнаружено "отдельное стихотворение, которое воспевает русскую армию".

В книге Удивительные факты Л. Соколовой отдельная глава посвящена императрице Екатерине II, наибольшими заслугами которой автор называет увеличение русской армии, развязывание войн, захват чужих территорий.

Однако, как пишет Страна, эти книги можно купить в украинских интернет-магазинах под заказ.

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