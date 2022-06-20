Политика С балалайкой на выход! В Украине полностью запретили роССийскую музыку и книги

2022-06-20 12:28

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий воспроизводить роССийскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Согласно материалам сайта украинского парламента, за принятие закона проголосовали 303 депутата.

В тексте закона говорится, что в Украине запрещается публично исполнять и показывать "фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы", если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине агрессором. Верховная Рада в 2015 году объявила россию государством-агрессором.

Также Рада приняла закон, запрещающий импорт и распространение книг и другой издательской продукции из Оркостана, беларуси и оккупированных территорий Украины.

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Политика

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