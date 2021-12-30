Детали Коник: Медведчук остался в Украине, а Порошенко после подозрения в госизмене сбежал

2021-12-30 11:50

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук никуда не выезжал и остается в Украине, в отличие от пятого президента Петра Порошенко, который сбежал за границу после утверждения ему подозрения в госизмене. 

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил адвокат и участник гражданской инициативы "Донбасс - Донбасс" Геннадий Коник.

По мнению юриста, экс-президент не намерен продумывать план возвращения и будет консультироваться насчет этого с зарубежными партнерами.

"Он (Порошенко, - ред.) возвращаться не собирается, он будет консультироваться с власть имущими мира сего, с англо-саксонским руководством о том, надо возвращаться или не надо. Если скажут, что надо, то он вернется, и залог в 1 миллиард гривен заменят на домашний арест, и он будет сидеть дома", - сказал Коник.

Адвокат добавил, что Виктор Медведчук, находясь в Украине, продолжает бороться с неправомерностью производств, которые завели против него.

Как сообщал NEWSONE ранее, ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что по делу Порошенко в судебном процессе нельзя рассчитывать в качестве доказательной базы на обнародованные аудиозаписи, на которых обсуждаются схемы закупки угля у так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

"Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь", - подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки в Государственном бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польше.

Эта повестка была связана с тем же "делом об угольной госизмене", по которому проходят и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра. 

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.

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