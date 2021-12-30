ЗАКРЫТИЕ ПЯТИ ТЕЛЕКАНАЛОВ – ЭТО ОТЧАЯНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО, КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПОДЕЛАТЬ С МЕДВЕДЧУКОМ

2021-12-30 11:52

Зеленский снова показал, насколько он ничтожный и закомплексованный самодур. Увидев, что он ничего не может поделать с Медведчуком в правовом поле, президент решил действовать старыми грязными методами - незаконно подписал указ о закрытии еще двух оппозиционный каналов, "Першого незалежного" и UkrLive. Зеленский боится Медведчука, как черт ладана, а потому места не находит, лишь бы насолить своему оппоненту. Украинцам месяц втюхивали о каком-то госперевороте Ахметова, уголовных делах против Порошенко, а на деле же Зе показал, что реальной оппозицией режиму является именно Медведчук.

Зеленский закрыл уже 5 (!!!) телеканалов. Все они были оппозиционные режиму, их смотрели в основном русскоязычные украинцы, они были популярны среди жителей юго-востока страны, эти СМИ одни из немногих, которые не сеяли вражду между украинским и российским народами. Их закрыли, потому что украинской власти нужно сеять вражду в обществе и на этой вражде получать свои мизерные политические баллы.

В начале года Зеленский через механизм санкций закрыл три телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Журналисты объединились и создали новый канал - "Перший незалежный". Его выключили из сети по звонку из СБУ. Пострадавшие сотрудники обратились к главе Комитета ВР по свободе слова Нестору Шуфричу с просьбой защитить СМИ, и тот выкупил "Перший незалежный", а потом купил UkrLive. Украинцы снова получили право смотреть то, что им нравится, правду о происходящем в стране. И именно это не нравится власти. Не нравится, когда журналисты рассказывают о проблемах - о росте тарифов, уровня бедности, энергокризисе, скандалах среди "слуг". Зеленский терпеть не может критику.

При этом, у власти не было ни малейших оснований закрывать телеканалы Шуфрича. Они работают абсолютно законно. Причина только одна - каналы показывали в эфире среди прочих и точку зрения Медведчука на происходящее в Украине, что бесило власть.

Зеленский просто наплевал на законы и Конституцию. Не нравится - закрыл. А там будь что будет. Цинизм этого всего еще и в том, что есть доказанный журналистами факт - "слуга народа" Горбенко поставляет шины для техники МГБ "ЛНР", то есть, финансирует терроризм, его покрывает секретарь СНБО Данилов, но при этом власть на это закрывает глаза, а Медведчуку "шьет" уголовку просто на ровном месте. Но дела против лидера оппозиции развалились в судах, ни один судья не осудит политика без малейших доказательств. И закрытие каналов - это акт отчаяния Зеленского. Последний выстрел из револьвера загнанного к пропасти преступника. Нет сомнений, что этот выстрел срикошетит прямо в голову стрелявшему.

После смены власти Зеленский и те, кто помогает ему в этом беспределе, будут отвечать перед законом и получат реальные тюремные сроки. И бежать им будет некуда - ни на Востоке, ни на Западе их не ждут.

Источник: skeptik.com.ua