Детали От виртуального Лувра до онлайн-бара или как проводят досуг в Украине

2021-12-31 08:37

Не секрет, что Украина – страна очень щедрая на гостеприимство, позитивных людей, разнообразную кухню, заведения с интересными концепциями и достопримечательности. Но как быть, если карантин? Борщ с пампушками можно сварить и дома, а что же делать с остальным списком на тему “как я провел выходные”?

Есть ли жизнь на Марсе? Науке неизвестно. А вот то, что жизнь в онлайне существует – давно доказано. Да и не просто жизнь, а со своими перипетиями, развлечениями и весьма неплохим арсеналом возможностей.

Эпидемия коронавируса стала катализатором для развития виртуальной вселенной. Люди привыкают ко всему. И весьма быстро адаптируются к обстоятельствам. Если первый месяц карантина все приняли, скрипя сердцем и зубами, ища пятый угол и изучая всё новые ругательства, то вскоре включили кнопку «здравый смысл» и начали искать альтернативные решения. Человеку нужен человек. Человеку нужна активная жизнь. И если реальность диктует такие правила, что все привычные и родные сердцу места для посещения на паузе, нужно искать другой выход.

Выход в онлайн.

На карантине можно сидеть весело и со вкусом. И мы это с легкостью докажем.

Сегодня в многогранном и уютном онлайн-мире можно найти абсолютно всё. Офис перевели на удаленную работу? Пожалуйста, добро пожаловать на совещания и корпоративы в zoom. Дресс-код: белая рубашка, теплые штаны от пижамы и хорошее настроение. Учебные порталы с лекциями светил любой дисциплины, виртуальные прогулки по музеям и театрам, онлайн-концерты, игры, беттинг, вечеринки с друзьями – берите, пользуйтесь и наслаждайтесь. У современного человека есть всегда планы на вечер в онлайне. А под рукой - надежные сайты для онлайн развлечений, опубликованные на luchshieonlaynkazino.com.

А совсем недавно ввели новый тренд – праздник онлайн. Можно собраться с друзьями на онлайн-конференцию, пригласить ведущего, поучаствовать в интерактивах, спеть от души, потанцевать и получить те же положительные эмоции, что и при реальной встрече.

Поговорим подробнее о том, где же украинцы берут дополнительный всплеск гормона радости и как проводят досуг в онлайне, соблюдая заветную дистанцию в 1,5 метра.

Культурная программа и онлайн-кинотеатры

Хлебом не корми – дай кино посмотреть. Устроить кинотеатр дома со всеми приятными атрибутами – очень просто. Отныне никаких нервных сборов, часовых пробок, кашляющего соседа и женщины с кандибобером на голове, которая загораживает экран. Кстати, многие отечественные онлайн-сервисы сделали бесплатными и мировые бестселлеры в том числе. Онлайн-кинотеатры идут на встречу своим зрителям, раздают промокоды, бесплатные пакеты подписок и делают все, чтобы вы точно нашли себе премьеру на вечер. Многие знаменитости отменяют живые выступления и дают концерты на онлайн-площадках.

Есть две новости! Хорошая и очень хорошая. Во-первых, теперь никакого дресс-кода для культурных мероприятий. А фуршет, кстати, можно устроить дома, чтобы как можно лучше проникнуться работами великих художников, скульпторов и фотографов. Любая выставка, галерея, музей теперь работают для вас в режиме реального времени.

Во-вторых, границы – стерты. В прямом смысле. Можно расстроиться из-за отсутствия визы, можно взгрустнуть из-за закрытых границ. А можно прямо сейчас отправиться на виртуальную экскурсию по музеям Лондона и Парижа, заглянуть в оперу Тель-Авива и, напоследок, - в театр-музей Сальвадора Дали. Перед вами – весь мир. Пусть и в онлайн-формате. А вот старый добрый Эрмитаж даже создал отдельный канал на сервисе youtube. Там – самые разные подборки и лекции на тему искусства.

Онлайн-игры

Вселенная виртуальных игр очень масштабна. Каждый найдет себе «занятие по душе». От дерзкого шутера до ответственной стратегии и интенсивной аркады. Кстати, есть весьма громкие игровые проекты среди украинских разработчиков. Например, серия исторических стратегий в реальном времени Казаки. Или хоррор METRO 33, основанный на одноименном романе Дмитрия Глуховского. Сюда же отнесем знаменитый S.T.A.L.K.E.R. по мотивам «Пикник на обочине» и серию Assassin's Creed. Не можем не упомянуть World of Warplanes – весьма успешное совместное детище от разработчиков Украины и Кипра.

С грацией лани занимают свою нишу в онлайне и казино. Сейчас можно скоротать час за легендарным покером или применить свои дедуктивные способности в блэкджеке в любом виртуальном игорном заведении.

Ставки на спорт

Многие болельщики не против скрасить просмотр матча не только приятной компанией, но и приятной ставкой. Сейчас беттинг онлайн набирает популярность – и не всегда азарта ради. Сам процесс изучения конкретного вида спорта, анализ громких побед и досадных проигрышей, знакомство с биографией спортсменов – тоже отдельный вид удовольствия.

Онлайн-бар

Как вам такой ход? Правда для этого придется переместиться в Санкт-Петербург. Виртуально, конечно. Пока некоторые поднимают бокалы красного сухого в zoom, кто-то более предприимчивый создает настоящий бар в онлайне. Сюрреализм, скажите? Нет, реальность 2021 года. Жители Питера создали онлайн-проект – это несколько комнат, которые готовы вместить около полусотни гостей. Атмосфера праздника, новые знакомства, душевные беседы и разговоры ни о чем и обо всем одновременно. И, что самое приятное – никакого счета в конце вечера.

Онлайн-платформы для домашних тренировок

Воскресный поход в бассейн или на беговую дорожку пока недоступны? Поплавать можно в ванной, не беда, а вот хорошо напрячь мышцы и вспомнить, для чего они нужны – с онлайн-тренировками. Сейчас в бесплатном доступе океан подборок на любой вкус, цвет и физическую подготовку.

Начните утро с правильного настроения и комплекса на все группы мышц, подкрепите маленького искусствоведа внутри походом в виртуальный музей, а завершите день с друзьями в онлайн-баре. И кто сказал, что жизнь в онлайне – скучная?