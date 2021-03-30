Мир Лувр можно посмотреть онлайн - вся коллекция музея оцифрована и выставлена в свободный доступ

2021-03-30 14:23

Один из наиболее известных музеев мира - парижский Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию - 482 тысячи произведений искусства. Онлайн-архив будет постоянно обновляться и расти, сообщает CNN.

“Сегодня Лувр смахнул пыль со своих сокровищ, даже самых малоизвестных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли эти предметы искусства в музее, взяты во временное пользование или находятся на хранении. Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей на посещение Лувра и личное знакомство с коллекциями”, - заявил президент музея Жан-Люк Мартинес.

На сайте доступны не только работы, выставленные в Лувре, но произведения искусства, взятые во временное пользование или на хранение.

Кроме того, посетить музей, не выходя из дома теперь можно с помощью интерактивной карты.

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