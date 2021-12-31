Детали Медведчук выстоял, Порошенко сдулся, а Зеленский провалился. Каким мы запомним 2021 год

2021-12-31 13:46

Оригинал на сайте I.ua

Этот год стал трагическим для украинской демократии. Президент Владимир Зеленский узурпировал власть в стране, подмяв под себя парламент, правительство и суды. За год глава государства незаконно закрыл 5 телеканалов и несколько новостных сайтов. В ООН это назвали наступлением на свободу слова. Против политических оппонентов Зеленский открыл фейковые уголовные дела. В итоге лидер оппозиции Виктор Медведчук более полугода незаконно удерживается под домашним арестом, а Петр Порошенко бежал из страны. При этом более 70% наших сограждан уверены: страна при Зеленском движется не туда. И дело не только в авторитарных замашках – стремительно падает экономика и растет уровень бедности в обществе.

Зеленский узурпирует власть и уничтожает свободу слова

Год начался с того, что "Слуга народа" потеряла первое место в партийных рейтингах, а показатели Владимира Зеленского начали опускаться к отметке 20%. Самой популярной политической силой стала ОПЗЖ Виктора Медведчука. В ответ на это власть решила бороться с оппозицией, действуя по беспределу. Инструментом президента в борьбе за власть в Украине для президента стал СНБО, который фактически превратился в карательный орган, а также правоохранительные органы. Дошло до того, что санкции были наложены даже на жену Виктора Медведчука Оксану Марченко, которая не имеет никакого отношения к политике.

Пытаясь скрыть провалы в управлении государством и невыполненные обещания, Зеленский принялся методично уничтожать оппозицию и оппозиционные СМИ в Украине, прикрываясь высокопарными лозунгами. В середине февраля СНБО вводит незаконные санкции против граждан Украины Козака и Медведчука. Президент их подписывает, что дает возможность власти закрыть оппозиционные телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne. СМИ беспочвенно и бездоказательно обвинили в создании угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины - только за то, что они не боялись говорить о провалах политики президента.

Фактически в этот день президент подписал смертный приговор свободе слова в Украине. С тех пор гонения журналистов если и прекращались, то только для того, чтобы впоследствии разгореться с новой силой. Под ударом оказались все, кто отказался хвалить правящий режим. Закрытые телеканалы, а также сайты "Страна" и "Шарий.нет" были популярны на юго-востоке, их смотрели и читали в основном русскоязычные украинцы. Своими действиями Зеленский лишает их права выбирать источник информации, сеет вражду в обществе.

Журналисты пытались выполнять свой общественный долг, даже несмотря на то, что делать это стало попросту опасно. Представители закрытых телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne объединились для создания телеканала "Перший Незалежний". Практически сразу после начала его вещания стало понятно, что власть не оставит в покое независимую журналистскую деятельность. Письмом зампредседателя СБУ "Перший Незалежний" незаконно отключили от эфира уже через час после начала вещания. Представители власти раздавали преступные распоряжения телекоммуникационным и кабельным провайдерам, а также спутниковым операторам с требованием не пускать телеканал в эфир. И те, испугавшись шантажа, стали подыгрывать власти.

В попытках защититься от гонений журналисты обратились за помощью к главе Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова. Нестор Шуфрич поддержал их, став совладельцем телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive.

Но как Зеленский начал 2021 год, так он его и закончил. Желание заткнуть рты журналистом было настолько большим, что президент вновь пошел на преступление по статье 171 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Несмотря на масштабную огласку его преступных деяний, несмотря на публикацию более 120 тыс. материалов в мировых СМИ, президент решается на очередное нарушение закона и под конец года преподносит журналистам новый "подарочек" под елку - вносит "Перший Незалежний" и UkrLive в санкционный список.

Соратников Зеленского не остановил ни закон "О санкциях", ни основополагающий документ - Конституция Украины, о которую они систематично вытирали ноги с первого дня президентства Владимира Александровича. Ради выполнения "хотелок" президента члены СНБО фактически сами приговорили себя к уголовной ответственности.

В итогах за 2021 год Миссия ООН отмечает, что действия власти угрожают свободе слова в Украине. Пытаясь зачистить информпространство и наполнить его лишь выгодными себе смыслами, Зеленский окончательно оформил диктатуру в Украине. Правда, добился этим совершенно противоположного эффекта. Он показал, кто в Украине настоящая оппозиция – это Виктор Медведчук, против которого власть обрушила всю мощь, но так и не смогла сломить.

Также пострадала судебная система – Зеленский уволил главу КСУ и попытался навязать суду своих людей. Также президент ликвидировал Окружной административный суд. Своим указом в декабре Зеленский попытался лишить парламент права на международную деятельность. Противоречащими Основному закону являются закон об олигархах и попытка ввести двойное гражданство в Украине.

Медведчук показал свою политическую волю, Порошенко сбежал

Этот год показал, кто есть кто на украинской политической арене. Несмотря на беспрецедентную атаку власти, включающую санкции, закрытие оппозиционных телеканалов, всевозможные обыски и шитые белыми нитками уголовные дела, Виктор Медведчук выстоял и стал сильнее. В отличие от того же Петра Порошенко, Медведчук не бежал из страны, хотя понимал, что обвинение будет требовать его ареста. Речь идет о так называемом угольном деле по факту поставок угля из ОРДЛО в Украину в 2014 году. И это при том, что сам лидер ОПЗЖ в то время не занимал никаких государственных должностей и выполнял лишь функции переговорщика между украинской властью и непризнанными республиками по просьбе президента Петра Порошенко. Несмотря на абсурдность дела и отсутствие внятных доказательств, Медведчук не скрывался от допросов, а в суде разгромил аргументы обвинения. Нет сомнения, что политик выиграет дело и выйдет из процесса победителем.

Как свидетельствуют рейтинги, даже несмотря на политический натиск со стороны президента и пребывание под вынужденным домашний арестом, Виктор Медведчук сохранил статус одного из самых влиятельных политиков страны. Газета "Вести" и сайт "Телеграф" поставили лидера ОПЗЖ на пятое место в своих списках самых влиятельных украинцев, а "Корреспондент" - на седьмое.

У Медведчука вторая по величине фракция в Раде, статус единственного переговорщика, с которым готовы предметно говорить Москва, Донецк и Луганск. Это очень важно в контексте мирных переговоров по Донбассу и поставок энергоресурсов из РФ. В этом году Медведчук мог привезти домой семь женщин из тюрем ОРДЛО, но Зеленский заблокировал эту передачу из-за конфликта с лидером оппозиции. И не стоит забывать, что у Медведчука готов мирный план, который может завершить конфликт на Донбассе. У власти таких решений нет. Да и желания тоже. А еще у Медведчука есть заступничество президента РФ Владимира Путина. Россия прекратила любое общение с офисом Зеленского до момента освобождения Медведчука.

В 2021 году украинская оппозиция концентрировалась вокруг персоны Медведчука. Пятый президент Петр Порошенко в конце года подписал себе политический приговор, сбежав из страны после открытия против него уголовного дела по все тем же поставкам угля из ОРДЛО.

"Сывочолый гетман", любящий на публике рвать на себе вышиванку в попытках доказать, что ему болит за всех украинцев, с позором сбежал за границу, как только цепные псы Зеленского засобирались вручить ему повестку на допрос. Уже находясь за границей, Порошенко, следуя заданному Зеленским тренду, снял видео, в котором пообещал вернуться. Правда, нескоро. Типичный украинский "оппозиционер", каких в истории независимой Украины было предостаточно. Высокопарно рассказывать о любви к украинскому народу и о борьбе за его интересы из Варшавы намного проще, нежели сидеть под домашним арестом, как это делает лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Примечательно, что украинские СМИ в упомянутых рейтингах влиятельности политиков оценили деяния и важность персоны Порошенко местами во втором десятке.

Разница между двумя политиками также в том, что в отличие от Порошенко, который до 2016 года играл в пацифиста, потому что это было выгодно его имиджу, а вскоре ввел жесткую блокаду Донбасса, Медведчук был последовательным. Политик сразу говорил о своем желании мирного урегулирования по "Минску-2" и экономической кооперации с РФ.

Побег Порошенко поставил крест на его карьере как оппозиционера. Юлия Тимошенко подыгрывает власти и давно уже не оппозиционерка. Теперь у Зеленского остался единственный реальный оппонент – Медведчук. Именно вокруг него будут объединятся все те, кого не устраивает политика "зеленых". А рейтинги ОПЗЖ продолжат расти.

Зе-экономика убивает страну

Международные организации ожидали, что Украина в этом году сможет наверстать упущенное из-за пандемии, но не тут-то было. Банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году - с 4,5% до 2,3%, а Bank of America - с 4,5% до 3%. Этому способствовали непрофессиональное госуправление и масштабная коррупция.

Инфляция перевалила за 10%, и это только официальные данные. А ценники в магазинах говорят нам, что за год в стране существенно выросли цены на пищевые продукты, в том числе — на социально значимые: больше всего подорожали яйца — более чем на 54%, масло — на 35% и сахар — на 34%.

При этом зарплаты растут медленно, а пенсии и вовсе практически не растут. В августе председатель Совета НБУ Богдан Данилишин отметил: за І квартал 2021 года собственные накопления украинцев суммарно сократились на 60 млрд грн. Он подчеркнул, что на оплату продуктов и коммунальных услуг украинцам не хватает основных доходов.

В конце года, начавшегося с "тарифных митингов", прокатившихся по всей стране, вопреки своим обещаниям власти не смогли стабилизировать ситуацию в энергетике и сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию.

Катастрофическую ситуацию с газом и углем, а вместе с ней и неспособность решить жизненно необходимые вопросы украинцев накануне холодов признали даже в правительстве. Газовики прогнозируют, что, даже если зима будет теплой, Украине не хватит 3,6 млрд кубометров газа до конца отопительного сезона.

Ситуация с углем не лучше: Россия прекратила поставки в Украину и у нас образовалась острая нехватка топлива, которое ТЭЦ используют для производства электроэнергии. А потому не исключены отключения потребителей в начале следующего года.

По приказу Зеленского Кабмин потребовал от мэров крупных городов не повышать цены на тепло и горячую воду. В итоге последние сегодня работают в минус и тратят огромные средства общин на покрытие разницы в тарифах. Хотя, согласно опубликованному тексту Меморандума с МВФ, власти дали обещание отпустить в свободное плавание цены на газ и тепло в обмен на 2,2 млрд долл. кредитной помощи от Фонда. Вероятно, следующий отопительный сезон будет с космическими платежками.

И как вишенка на торте – в конце года был принят скандальный "ресурсный" закон. Вместо "наступления на олигархов" власть затягивает налоговые удавки на шее фермеров и другого среднего и крупного бизнеса. Что в свою очередь повлияет на стоимость товаров и продуктов питания. Иными словами, цены на овощи, фрукты, молоко, говядину, курицу, яйца и другие продукты частных хозяйств в Украине вырастут еще больше. Также заплатят в казну и обычные украинцы: налог на "роскошь" будет взыматься с владельцев автомобилей стоимостью от 1,3 млн грн.

В одном из соцопросов 67,1% украинцев отнесли себя к категории бедных и только 1% - к представителям среднего класса. Это и есть результат работы этой власти.

Социальная политика Зеленского – антисоциальная

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине достигла отметки в 6 500 грн, а прожиточный минимум для трудоспособного лица - 2 481 грн. То есть главные пороговые величины, исходя из которых вычисляется размер других важных выплат, увеличились на 500 грн и 102 грн соответственно. Стоит ли говорить, что это даже не покрывает роста инфляции - пока "минималка" обещает вырасти на 8%, а прожиточный минимум для трудоспособного лица - на 4%, инфляция преодолевает отметку в 10,3% (по состоянию на ноябрь).

В декабре же традиционно инфляция усиливается из-за роста количества покупок граждан в связи с праздниками. Для тех, кто получает минимальную пенсию по возрасту, прибавка в 4,3% с такой инфляцией попросту несопоставима.

Доплаты к пенсиям для людей, достигших 80 и 75 лет, получает всего около 1% пенсионеров. Помимо того, что 80-летних в Украине немного, тех из них, кто подпадает под критерий одиночества, еще меньше. Кроме того, для того, чтобы получить пособие, пенсионер должен пройти несколько кругов бюрократического ада и собрать целую кипу бумаг: заявление, справка о составе семьи, вывод врачебно-консультативной комиссии о проблемах со здоровьем. С учетом, что средний возраст жизни украинца составляет 72 года, выплатам они, увы, радоваться будут недолго.

Нельзя обойти вниманием и традиционно недолюбленную бюджетную сферу. Зеленский анонсировал конец эпохи бедности для бюджетников с 1 января. Но пока только для медиков и только в обещаниях. Так, уже с начала 2022 года средняя зарплата украинских врачей, по заверениям самого президента, достигнет отметки в 24 тыс. грн. Так написано на бумаге.

А в реальности все намного прозаичнее - денег ведь нет даже на те зарплаты, которые установлены сейчас. Зарплатный долг медикам оценивается в 330 млн грн. Врачи митингуют, устраивают бойкоты и голодовки, ведь многим из них уже сейчас задерживают не только когда-то так же обещанные "ковидные" доплаты, но и их основные заработные платы. Но самое важное - врачи массово увольняются. И уж не за счет ли оптимизации кадров у Зеленского задумали повысить зарплаты тем, кто все же останется?

Противоковидные меры Зеленского - мыльный пузырь

Два года Украина с горем пополам противодействует Covid-19. За это время можно было бы убрать слабые места медицинской системы, ведь на кону стоят жизни людей.

Но если проехаться по медучреждениям, то можно увидеть, что на практике дела обстоят совсем иначе, нежели это преподносит власть. Коллапсы в больницах и нехватка рабочих рук – обычное явление спустя два года после начала пандемии. За два года уволилось более 100 тыс. медработников, более половины из них уехали на заработки. Койки в больницах часто создают на бумаге, а в реальности денег на их размещение попросту не хватает, и больницы не получают средств от НСЗУ.

Не хватает на всех больных и медицинского кислорода. Осенью украинцам пришлось дышать техническим кислородом, который вообще-то опасен для здоровья. При этом весной мы отправляли излишки медицинского кислорода бесплатно в Индию.

Как результат – Украина лидирует в антирейтингах по ковиду. И причины такого уровня заболеваемости и смертности нужно искать в непутевом управлении украинской медсистемой. А именно - в некачественно проведенной медицинской реформе Супрун, которую продолжил сам Зеленский. Вместо того, чтобы мотивировать врачей достойными зарплатами, поддерживать копеечкой инфекционные отделения и больницы, а также расширять штат специалистов, привлекая интернов после выпуска из медуниверситетов, Зеленский весь год ратовал на недостаточную вакцинацию населения.

Изначально планировалось с сентября ставить 8 млн доз ежемесячно. Однако поскольку этих показателей достичь не удалось, даже ограничивая людям возможности для передвижения и работы, власть перешла к "прянику". В ОП решили выплачивать украинцам по тысяче гривен за вакцинацию, которые, к слову, нельзя потратить ни на коммуналку, ни на еду.

При этом не всем вакцинация так доступна, как кажется. В Киеве функционирует более 50 пунктов массовой вакцинации: по несколько в каждом из районов столицы. А жители сел в области должны изрядно постараться, чтобы сделать прививку. При этом 82% умерших от Covid-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет. И 98,3% из них не были вакцинированы.

Украина скатывается в международную изоляцию

Спланированная борьба власти против своих же граждан подорвала доверие стран мира к Украине как к правовому государству. Как результат, Украину в лице Зеленского не приглашают на важные встречи, а если и приглашают, то в приказном тоне. Как это было с визитом Зеленского в Вашингтон.

По сути, Украина оказалась в изоляции. Россия полностью игнорирует Зеленского и начала давить на Украину экономически. Запад значительно охладел к нашей стране из-за абсолютно неконструктивной позиции украинской власти на международной арене. Коррупционные скандалы Зеленского, а также его окружения, подыгрывание олигарху Коломойскому – все это привело к тому, что западные страны за спиной Украины договорились с Россией о запуске "Северного потока – 2", который лишит Украину 3 млрд долл. доходов от транзита газа.

Не сдвинулись мы за год и в вопросе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Зеленский снова заговорил о важности прямых переговоров с Россией. При этом Путин не раз повторял, что Зеленскому – для начала нужно договариваться с теми, кто живет на территории ОРДЛО. Другого пути нет. Сами представители ОРДЛО выразили готовность встретиться с Зеленским, но это предложение было проигнорировано.

После начала преследования Виктора Медведчука Путин вообще заявил, что с Зеленским вести диалог не будет. Москва готова ждать смены власти в Украине и прихода в Киеве намного более конструктивной администрации.

Полина Райтенко

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