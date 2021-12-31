Детали МИД РФ: САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЛИНИЮ КИЕВА НА ЦЕНЗУРУ

2021-12-31 14:42

Официальный представитель МИД обратила внимание, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине еще не достигали таких масштабов

Указ украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов в Украине продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 декабря Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет в отношении медиакомпаний, которые были созданы на базе ранее закрытых властями телеканалов. Рестриктивные меры предусматривают блокировку активов, приостановление торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование лицензий, – сказала она. – Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится в Украине".

Захарова обратила внимание, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине еще не достигали таких масштабов. "Вот такого масштаба не было. Подобное было в отношении ситуации в контексте внутриукраинского конфликта, в отношении тех средств массовой информации, которые представляют точку зрения, например, жителей Донбасса, но к СМИ и журналистам, которые симпатизировали и не шли вразрез с точкой зрения киевского режима на события на юго-востоке Украины, с ними ничего такого не происходило", – обратила внимание дипломат.

По ее словам, то, что сейчас происходит в Украине, – "это просто вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит". "Давайте констатируем, "тихая дипломатия" ОБСЕ провалилась на данном направлении, она не работает. Мало того, она создает ложное ощущение вседозволенности у киевского режима. Она, видимо, настолько тихая, что ее не слышат нигде. Я уверена, что ее не слышат даже в Вене", – указала официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что "дальнейшее отсутствие адекватной реакции со стороны международных правозащитных структур на бесцеремонное наступление Киева на свободу слова и плюрализм мнений превращает их в безмолвных соучастников этих бесчинств".

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов – "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Першого Незалежного" – наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти – вся Украина.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы "Перший Незалежний" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новини", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин-журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу – европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям – с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что "112 Украина", NewsOne и ZIK, UkrLive и "Перший Незалежний" не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала "ДОМ", общественного вещателя "UA: Первый", телеканалов "НАШ", "Эспрессо", "Прямой", "Украина" и "Украина 24", интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net".