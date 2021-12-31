Детали Зеленский отвлекает внимание критикой Порошенко и Ахметова, а весь удар власти приходится по Медведчуку

2021-12-31 15:17

Оригинал на сайте NewsFront

К примеру, многие ждали заседания СНБО 29 декабря. Особенно Петр Алексеевич, который бегал по Варшаве, отлавливал там местных политиков в различной степени трезвости и заставлял их с собой фоткаться. Предполагалось, что под НГ будут введены санкции (жестокие и абсолютно беспощадные) против телеканалов пятого президента, подозреваемого в государственной измене. Это "Прямой" и "5-й".

Опять же вполне обоснованно звучали версии о введении персональных санкций против самого Петра Алексеевича, который мужественно сбежал сначала в резиденцию Варфоломея в Стамбуле, а потом на научную конференцию по отражению агрессии РФ в Польшу. Плюс санкции против его супруги Марины, которая цинично отказывается становиться на воинский учет. Логично.

Следующий пункт повестки СНБО, который туда буквально просится, – это разнообразные и увлекательные санкции против Рината Ахметова. Ринат Леонидович скупил первые полосы практически всех ведущих западных изданий, которые вдруг стали выражать озабоченность непродуманной политикой украинской власти в отношении уважаемых инвесторов накануне неминуемой российской агрессии. На телеканалах олигарха – "Украина" и "Украина 24" – ряд неприятных Зеленскому личностей откровенно лили грязь на выдающиеся заслуги президента и партии "слуг" в деле строительства автобанов и повышения надоев крупного рогатого скота. Поэтому закрытие "олигархического медиаспрута", который открыто продвигает кремлевские нарративы, – это как бы требование времени. Время, как говорится, не ждет!

Если вы забыли, то Зеленский официально заподозрил Ахметова в участии в "государственном заговоре", инициированном "извне".

Мы-то с вами понимаем, кто кроется под этим определением. Петров и Боширов, кто же еще. Не путать с Петровым и Ивановым с телеканала "Рада". А поскольку деолигархизация и борьба с агрессором являются главными пунктами предновогоднего выступления президента в эфире телеканала "1+1", то санкции против СМИ Рината Леонидовича с последующей национализацией ДТЭК – очевидный для всех вариант развития событий. Одним мощным ударом разрушить новое "кремлевское кубло", закрыть телеканалы Ахметова и Порошенко, качающие власть в интересах ГРУ, отобрать собственность – вот настоящий предновогодний подарок благодарному украинскому народу. Плюс бонус: очередное выдворение из страны Савика Шустера с его "Свободой слова". Пусть, мерзавец, опять едет в Индию. Медитировать. Правда, остается Гордон, но с этим ничего уже не поделаешь. Это, скорее, явление гинекологическое, а не медийное.

Повестка дня заседания Совбеза, которое должно было состояться сегодня, 29 декабря, постоянно расширялась. Появилась непроверенная информация из кругов, близких к зоологическим, что хотят ввести персональные санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова. За его высказывание о "присоединении Украины к Чечне либо Чечни – к Украине". Поэтому я лично с пониманием отнесся к сообщению о переносе заседания СНБО с 29 на 30 декабря. Очень мудрое и продуманное решение. Как раз начнутся корпоративы в "5-м элементе" и в компаниях Ахметова. А тут – х…к! Сюрпрайз! Санкции! Ну весело же? Не? Ладно.

Но тут был реализован блестящий вариант "Невидимый суслик". Как в фильме "ДМБ": "Ты суслика видишь? – Нет. – А он есть". Вчера поздно вечером появился указ президента – барабанная дробь, вой Ирины Геращенко – о введении окончательных и всеобъемлющих санкций против телеканалов Медведчука! Ну, я их так называю, хотя они принадлежат Нестору Ивановичу Шуфричу. Это "Первый Независимый" и UkrLife. Причем против "Первого Независимого" уже были введены санкции. Его отсанкционировали повторно. Что, не ожидали, с…и?!

Конечно, никто не ожидал. Порвали все шаблоны. Обычно же как было? Проводится заседание, все ждут брифинга Данилова, чтобы задать ему вопрос о бурной молодости в 90-х годах прошлого века, о маме, которая работает резидентом нашей разведки в Луганске. Появляется наш славный секретарь, рассказывает о "хвосте кремлевского кальмара", который надо безжалостно рубить. Потом выходит указ президента о введении в действие санкций.

Но в этот раз схема была, мягко говоря, нестандартной. Заседание СНБО перенесли с 29 декабря на 30-е число, и сразу же появился указ Зеленского о введении в действие решения Совбеза от 28 декабря. Вот это, я понимаю, маскировка! Никто даже представить себе не мог, что так можно было. Кремль в шоке, Ахметов в ступоре, Петр Алексеевич держится молодцом, поскольку бухает. Офис президента обвел всех вокруг пальца. Ведь что самое главное? В любой непонятной ситуации вводи санкции против телеканалов Медведчука. Вообще не важно, сколько раз подряд. Крутое ноу-хау. Даже наши стратегические партнеры не додумались дважды вводить санкции против Игоря Валерьевича. Абсолютно неожиданный формат заседаний Совбеза. Наверное, у них совещалово было в "Вайбере". Сделали голосовалку, спикер Стефанчук сразу со всем согласился, и понеслось. Даже брифинга Данилова не было. Еще указом президента была введена Стратегия национальной информационной безопасности. Я пробежался краем глаза по документу. Откровенно говоря, слабенький вариант. Нет ни слова про надевание на оппозиционных блогеров противогазов для имитации удушения, не выписан алгоритм уничтожения оборудования у провайдеров, транслирующих кремлевские нарративы, ни слова о фильтрационных лагерях для инста-моделей. Про "телегу" вообще молчу. Абсолютно ничего о полном запрете установки подрывного мессенджера Дурова на мобильные устройства украинцев. Вы думаете, МВД обязали создать реестр украинских пользователей подрывной социальной сети "ВК"? Ха! Нет. Полное разочарование. Надеюсь, следующее заседание СНБО в ночь с 31 декабря на 1 января будет поярче. И итоги Зеленский подведет прямо в своем предновогоднем обращении.

Александр Зубченко

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