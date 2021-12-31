Детали КУРАКИН: НАТРАВИТЬ РАДИКАЛОВ НА ОФИС ОПЗЖ МЕДВЕДЧУКА – ЭТО МЕТОДЫ ПОРОШЕНКО

2021-12-31 15:18

Нападение радикалов на офис главной оппозиционной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" произошло очень вовремя, потому что это помогает Офису президента переключить внимание с акции протеста против незаконного запрета телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний", которая в это время проходила на Банковой. Об этом пишет в своем блоге "Порошенко № 2" наносит ответный удар" политический обозреватель Алексей Куракин.

"У Зеленского очень оперативно отреагировали на акцию протеста, которую провели журналисты UkrLive и "Першого Незалежного" под Офисом президента. Утром 30 декабря журналисты и неравнодушные украинцы провели митинг под стенами ОП в знак протеста против того, что Зеленский запретил телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний". А в это время бравые радикалы совершили налет на офис главной оппозиционной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в центре Киева", – сообщает журналист.

При этом Куракин возмущен тем, что полиция не стала задерживать никого из нападавших.

"При этом радикалы их "Национального корпуса" бесновались как хотели – бросали файеры в офис, обрисовали асфальт, вывалили кучу перьев прямо на улице. А еще разрисовали похабными надписями ворота соседнего дома. Политика политикой – но почему полиция не защищает обычных людей от беспредела?" – вопрошает автор.

"Мы понимаем, что полиция сейчас "ходит" под Офисом президента, поэтому полицейские никого не задержали, а дали нападавшим спокойно уйти. О чем говорить, если молодчики абсолютно спокойно стояли группой на станции метро "Дворец спорта" и в открытую рассчитывались с исполнителями!" – поясняет журналист.

Куракин объясняет, что с помощью нападения радикалов Офис президента стремился отвлечь внимание от акции протеста против незаконного запрета телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний", которая в это время проходила на Банковой.

"Но главный вопрос – зачем? Нападение на офис ОПЗЖ, которая связана с закрытыми телеканалами, произошло очень вовремя для Офиса президента, потому что помогает отвлечь внимание от акции протеста под ОП", – отмечает журналист.

При этом Куракин подчеркивает, что Зеленский еще раз подтвердил, что является "Порошенко № 2", потому что натравливать радикалов на оппозицию – это методы Порошенко.

"Но "стратеги" в ОП совершили серьезный прокол. Потому что показали, что Зеленский – это "Порошенко № 2", так как действует точно такими же методами", – констатирует автор.

В связи с этим Куракин предупреждает, что Зеленский закончит так же, как Порошенко, против которого голосовали миллионы украинцев.

"Извините, но натравливать радикалов на оппозицию – это методы Порошенко! И это еще один аргумент, подтверждающий, что Зеленский – это на самом деле "Порошенко № 2", – аргументирует журналист.

"Хотя, конечно, даже Порошенко не додумался до того, чтобы "по щучьему велению, по моему хотению" закрывать телеканалы", – уточняет он.

"Хорошо бы в ОП еще задумались над тем, что повторение политики Порошенко приведет к точно такому же финалу, как у Порошенко, когда в 2019 году миллионы украинцев голосовали за кого угодно, только бы не за "шоколадного гетьмана". Потому как, решая сиюминутные задачи, Офис президента на самом деле "хоронит" шансы Зеленского на второй срок", – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.