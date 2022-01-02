Медведчук о незаконном закрытии телеканалов: Зеленский так насаждает диктатуру, закрывает рот оппозиции, уничтожает любое инакомыслие

2022-01-02 16:36

Президент Украины Владимир Зеленский, вводя тотальную цензуру и уничтожая независимые СМИ, насаждает диктатуру в стране. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что все, кто злорадствовали насчет закрытия независимых СМИ и введения санкций против него, позже увидели, что власть, таким образом, дала старт массовым репрессиям в стране.

"Нормальный журналист может в душе там и что-то переживать, в плане того, что какие-то ощущения там невосприятия кого-то или чего-то, какой-то редакционной политики, но публично, в открытую, он никогда не будет издеваться, если речь идет о там корпоративных каких-то правах или о защите чести профессии, представителя профессии. Но это же не про Украину, да? Это не про Украину. Поэтому многие радовались и думали, что санкции применяются вот только к каналам оппозиционным определенной направленности, вот только к гражданам, ну, Медведчук там, еще несколько человек, к которым применили, члены семьи, санкции. Вот, ура. Все великолепно. Но когда это понравилось власти, преступной власти, подобные преступные действия, то она это применила ко многим другим. И уже сотни, сотни людей попали под санкции незаконно, потому что в отношении граждан Украины применять санкции нельзя, сотни организаций, зарегистрированных как юридические лица по украинскому законодательству, попали под санкции, закрыты каналы, уже не три, а пять", - отметил Медведчук.

По словам оппозиционера, и журналисты, и простые украинцы годами будут вынуждены отстаивать свою правду в судах.

"На основании чего закрыли вот два канала последних из пяти? На основании того, что и предыдущие три. Ведь один из телеканалов, "Перший Незалежний", когда вышел, его закрыли через час по письму СБУ. Ну, Служба безопасности Украины у нас превратилась в преступную организацию. Сейчас, обратите внимание на указ президента и ссылку на то, что "в соответствии с предложением, поступившим с Службы безопасности..." Какое это предложение? Я вам открою секрет, никто никогда этого не увидит. Никто никогда. Адвокаты, которые ведут и представляют интересы и каналов, и мои в отношении обжалования незаконных преступных санкций в отношении меня в Верховном суде говорят по поводу так называемых документов: во-первых, их нет, во-вторых, никто не знает, где они, в-третьих, их не хотят давать. Санкции применили, документов нет. Вот смотрите, почти уже там восемь-десять месяцев идут слушания в Верховном суде. Еще ни одно дело не рассмотрено до конца. Сколько это еще будет длиться? Непонятно сколько. Сейчас закрыли два канала, на одном из которых работали …, вы пойдете в Верховный суд? Конечно, пойдете, и будете ждать годами", - отметил Медведчук.

Оппозиционный политик также добавил, что Зеленский и его окружение, в то время, пока украинцы защищаются в судах, будут продолжать насаждать диктатуру в стране.

"В это время Зеленский и его окружение будут насаждать диктатуру имени его, будет узурпировать дальше власть в своих интересах для того, чтобы, во-первых, руководить страной сейчас, а потом и в будущем переизбраться. Закрыть рот, покончить с оппозицией, прекратить инакомыслие любое, на корню, на корню, потому что у нас любой чих, любое критическое заявление - это уже измена родине, уже государственное преступление, особо тяжкое государственное преступление. Вот, что происходит в стране. И эта политика - она дальше продолжает реализовываться. Это преступная политика. Она ведет в никуда и страну, и людей, и, самое главное, саму власть", - резюмировал Медведчук.

Напомним, в четверг, 30 декабря, сотни журналистов пяти телеканалов - 112 Украина, NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний" и UkrLive, с также изданий "Страна.юа" и Sharij.net, которые были незаконно закрыты президентом Владимиром Зеленским провели масштабный митинг под стенами Офиса президента. Представители медиа требовали от президента прекратить незаконное преследование независимых СМИ и остановить тотальное введение цензуры в стране.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов - 112 Украина, NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний" и UkrLive.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет.

И "Перший Незалежний", и UkrLive уже отреагировали на указ президента Владимира Зеленского, заявив, что украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И, если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем "цензорам" и "запретителям".

Представители СМИ уже обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине.

Письмо от сотрудников СМИ получили: Международная федерация журналистов, Международный институт прессы, генсек ООН Антониу Гуттериш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Freedom House Майкл Абрамовиц, представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии Анти Фельдгузен, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, член Сената Франции Жан-Луи Массон, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, заместитель председателя подкомитета по правам человека Европейского Парламента по иностранным делам Ханна Нойманн, министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс.

В свою очередь владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич отметил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине.

"Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Першого Незалежного" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос о внесудебной расправе над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала "Перший Незалежний".

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.