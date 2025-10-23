Спорт Полісся Руслана Ротаня зацікавив півзахисник Динамо, який протягом сезону жодного разу не виходив на поле

2025-10-23 09:31

Футбольний клуб Полісся проявляє інтерес до півзахисника київського Динамо Валентина Рубчинського.

Зазначається, що головний тренер Полісся Руслан Ротань прагне зміцнити свій захист і планує підписати опорного півзахисника Динамо цієї зими.

Повідомляється, що київський клуб розглядає лише варіант оренди гравця без можливості викупу, оскільки Динамо не планує використовувати Рубчинського в майбутньому.

Варто зазначити, що в цьому сезоні Валентин Рубчинський не виходив на поле за "синьо-білих". У минулому сезоні півзахисник зіграв 31 матч у всіх змаганнях, у яких забив 3 голи.