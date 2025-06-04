Спорт Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань зізнався, що радився про нову посаду з Шахтарем

2025-06-04 12:30

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань повідомив, що вів переговори з представниками Шахтаря.

Фахівець зазначив, що він обмінявся думками з "гірниками" перед тим, як зайняти посаду в Поліссі.

"Розмови розмовами, але знову ж таки, Шахтар - це великий клуб, у якого завжди є шорт-лист тренерів. Мені дуже приємно, що я був у цьому шорт-листі. Зараз вони зробили свій вибір. Це по-професійно.

Була розмова, нічого конкретного не було. Ми поспілкувалися, вислухали думки і на цьому все", - розповів Ротань для BurBuzz.

Нагадаємо, після завершення сезону-2024/25 фахівець залишив Олександрію, а потім очолив Полісся.