Детали Медведчук: В Украине может остановиться производство хлеба или вырасти цена на него до космических масштабов

2022-01-04 11:10

В Украине может остановиться производство хлеба или вырасти цена на него до космических масштабов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Почему останавливаются сегодня хлебопекарни? Производство хлеба может остановиться, или цена может вырасти до космических масштабов, потому что на январь предлагается газ в 2‒3 раза дороже, чем был в октябре", - отметил политик.

Медведчук напомнил, что на январь производителям хлеба предлагается цена на газ ‒ 73 грн за кубометр.

"Вот это "73" мне напоминает роковую цифру для Украины. Там было 73% за Зеленского, а здесь 73 грн за кубометр. И это при том, обратите внимание, что мы в 2019 году в программе нашей партии записали прямо: мы готовы обеспечить газ для населения страны по 3,5‒4 грн за куб! Здесь куб уже стоит 73", - подчеркнул политик и добавил, что в свое время "Оппозиционная платформа - За жизнь" даже договорились о газе по $175.

"Мы знаем, как использовать газ внутренней добычи, мы знаем, как использовать сегодня бизнес, предпринимательство и интересы украинских граждан, как их совместить, чтобы люди имели пользу. Так вот, все это (что делает сегодня действующая украинская власть, - ред.) ведет сегодня к сложностям, которые влекут закрытие предприятий молочной промышленности, кондитерской, хлебопекарной и многих других", - подытожил он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией.

"Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь, Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов. И можно приводить множество обстоятельств в пользу этого. Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона. И если не видеть в этом перспективы, значит, не видеть вообще путей восстановления нашей экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

"Это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно", - отметил он.