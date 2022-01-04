2022-01-04 11:13

Президент Владимир Зеленский, подписав указ о введении санкций СНБО, закрыл телеканалы, которые были популярны у русскоязычных жителей и выступали за сшивание страны. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Кроме того, что они оппозиционные их еще объединяет то, что на них ориентировались и, по большей части, смотрело русскоязычное население. Почему? Я объясню. Жители и граждане юго-востока, почему смотрели, в основном, как я считаю русскоязычное население, потому что эти каналы не исповедовали истерию, связанную с политикой, пещерной русофобии или не принимали во внимание дискриминацию русского языка, русскоязычного населения. Эти каналы исповедовали политику сшивания страны. Эти каналы говорили о том, что украинский и русский народы, как были братскими, так и останутся, не смотря на власть Порошенко, а сегодня - власть Зеленского", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что так называемые "правители" приходят и уходят, а народы остаются.

"Последняя социология дух недельной давности говорит о том, что 40% в стране, в Украине, граждане Украины относятся хорошо или очень хорошо к России, а 47% - плохо или очень плохо, а 13% - не определились. Скажите, каким образом в стране, где 40% считают по-другому в отличии от того, что считает власть, каким образом 40% населения, которые хотят не видеть врагов в представителях русского народа, каким образом власть может игнорировать права этих 40%?", - задался вопросом он.

По словам Медведчука, сейчас в стране происходит дискриминация русского языка и широкомасштабная украинизация, потому что власть в основе своей политике видит национал-радикалистов.

"Зеленский и его окружение пытается понравится тем людям, которые исповедуют национал-радикальные движения и национал-радикальные взгляды. Они исповедуют эту политику АнтиРоссии, которую пытаются создать у нас в стране. Поэтому закрываются каналы, которые говорят правду, которые занимают другую точку зрения. Правильно это? Нет, это неправильно - это преступно", - подытожил он.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет.

И "Перший Незалежний", и UkrLive уже отреагировали на указ президента Владимира Зеленского, заявив, что украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем "цензорам" и "запретителям".

В свою очередь владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич отметил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине.

"Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Першого Незалежного" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос о внесудебной расправе над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала "Перший Незалежний".

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.