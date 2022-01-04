Вадим Рабинович: Войной прикрывают воровство и неумение управлять государством! Войны нет, не будет и не предвиделось!

2022-01-04 11:59

Власть продолжает переворачивать мозги всей стране и вбивать в головы украинцев мысль о вторжении в Украину со стороны РФ. Она запугивает украинцев потому, что испуганными людьми легче управлять. Власть продолжает это делать даже тогда, когда всем стало понятно: у россиян свои интересы, россиянам надо заполнить "Северный поток-2" газом и торговать с ЕС – им война не просто не нужна, у них и в мыслях такого не было!

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Политик напомнил, как "интересно" возникла тема войны Украины и РФ.

"Несколько месяцев назад США объявили, что "российские войска в огромном количестве движутся к Украине и вот-вот начнется война…". Украинская власть настолько растерялась, что две недели это никак не комментировала – ни министр обороны, ни секретарь СНБО, ни начальник генштаба не могли понять и объяснить, что за океаном задумали. Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось съездить в США, провести встречу в Вашингтоне, и через два часа после нее заявить: нападение РФ на Украину, мол, все-таки планируется", – напомнил Вадим Рабинович.

"Оказывается, у нас нет ни разведки, ни спецслужб, у нас власть сжирает бюджетные деньги и даже понятия не имеет, что у границ нашей страны – 200 тысяч войск, танки, орудия…", – возмутился политик.

После этого, продолжил он, "мы видели, как общались президент Зеленский и президента США Байден, видели, как Байден замечательно "спас нашу страну от нападения", только вот от какого нападения – никто не знает. Я не видел, не слышал и ничего об этом не знал, но нас, оказывается, спасли…", – иронично заметил сопредседатель партии "ОПЗЖ".

Народный депутат считает, что "власть запугала людей войной и перевернула мозги всей стране".

"Всем понятно, что у россиян – свои интересы, россиянам нужно заполнить "Северный поток – 2" газом и торговать с ЕС – им война не просто не нужна, у них и в мыслях такого не было! А нам продолжают вбивать "нападение" в голову только потому, что испуганными людьми легче управлять! Посмотрите, уже никто и не думает о подорожании продуктов, о том, что знаменитый "борщевой набор" стал стоить в 2,8 раза больше (а это свидетельствует о трёхкратной инфляции), уже никто не говорит о том, насколько увеличились тарифы, хотя обещали их не поднимать… Войной прикрывают воровство и неумение управлять государством! Войны нет, не будет, и не предвиделось!" – уверен Вадим Рабинович.

Политик напомнил, что на выборах Президента Украины "Владимир Зеленский победил в на ожиданиях мира, на обещаниях отказаться от курса "порошенкизации" всей страны, когда нас бесконечно запугивали, мы воевали, банды бегали по улицам".

"У Зеленского был уникальный шанс все исправить – именно этого от него ждал народ, россияне, американцы. Но теперь он перешел в "логово Порошенко", хотя и говорит о том, что нужно садиться за стол переговоров с россиянами. Сейчас лучшее, что может сделать Зеленский, это обратиться к людям и сказать: "Дорогие мои избиратели, более двух лет у меня ушло в никуда, я виноват в том, что я не выполнил ни одного предвыборного обещания и с сегодняшнего дня все мои обещания будут выполняться: я иду к миру, запускаю процесс переговоров, борюсь за экономическую независимость. Вот это Зеленский сейчас должен сделать! В противном случае судьбу Украины будут решать все – Путин и Байден или кто-то ещё, но без Украины", – считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Политик в который раз обратил внимание власти: "Нужно помнить, что если твои жилищные проблемы решают без тебя, то ты останешься и без отопления, и без электричества, и без воды… Нужно понимать, что любые действия власти должны быть направлены на пользу украинским гражданам, а не на пользу России, США, Китая или кого-либо еще. Нам не нужны никакие посредники в решении наших вопросов. Россияне неоднократно заявляли, что готовы садиться за стол переговоров и требуют того, чего требуют все демократические страны: прекратите убивать свободу слова и закрывать медиа, прекратите политические преследования (в частности, преследование Виктора Медведчука)".

Однако, констатировал народный депутат, "политика власти сводится к одному: как только ты не про поддерживаешь курс власти, ты становишься противником Украины".

"Я – не противник Украины! Мне не нравится курс Президента Украины – я противник "зелёного" курса, а Украину я как раз люблю больше них всех вместе взятых!" – резюмировал Вадим Рабинович.