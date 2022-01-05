Детали Зеленский во время избирательной кампании 2019 года сдавал анализы в медлаборатории Пальчевского. Сейчас они могут быть в Генштабе ВС РФ

2022-01-05 13:00

Зеленский во время избирательной кампании 2019 года сдавал анализы в медлаборатории Пальчевского. Сейчас они могут быть в Генштабе ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании в 2019 году сдавал анализы в частной сети лабораторий ООО «Евролаб», которая принадлежит другу нынешнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова - Андрею Пальчевскому. Эти медицинские данные вполне могут находиться сейчас в генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится в статье Анатолия Новосельцева на сайте Naspravdi.today (https://naspravdi.today/uk/2022/01/04/pravnuky-dzerzhynskoho-proty-pravnukiv-kanarisa/).

"Помните, как 5 апреля 2019 года Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы перед финальными дебатами? Порошенко сделал это в медпункте НСК «Олимпийский», а Зеленский ехать на стадион отказался и сдал кровь в клинике «Евролаб». По словам представителя его штаба, Зеленский решил воспользоваться услугами частной лаборатории, поскольку учреждения, контролируемые государством, "могут быть ангажированными». Так вот, сеть лабораторий ООО «Евролаб» (код ЕГРПОУ 33103356) не была выбрана случайно, поскольку она на 100% принадлежит Андрею Пальчевскому. Эта сделка со сдачей анализов была молниеносно организована руководителем избирательного штаба кандидата в президенты Зеленского – Иваном Бакановым, и его лучшим другом и партнером Андреем Пальчевским. Как хорошо, что Пальчевский - это лишь мошенник, а не офицер ГУ ГШ МО РФ, потому что иначе анализы кандидата в президенты Владимира Зеленского мгновенно оказались бы где-то в хранилище на улице Гризодубовой в Москве", - отмечает автор материала.

При этом со ссылкой на информированные источники журналист утверждает, что Андрей Пальчевский связан с главой российской «Партии любителей пива», и даже больше - баллотировался от этой политической силы в Государственную Думу Российской Федерации.

"Это бросает тень на жену самого известного украинского лейтенанта. Если бы только на жену. Связанная с Пальчевским оффшорная фирма «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) по странному стечению обстоятельств была также учредителем ООО «КВАРТАЛ 95», код ЕГРПОУ 37663088, директором которой до 26 мая 2019 года был сам Иван Баканов!", - добавляется в статье.

Кроме того, ее автор утверждает, что Андрей Пальчевский имеет российское гражданство.

Напомним, 3 апреля 2019 года тогдашний кандидат в президенты Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Петром Порошенко, но на НСК "Олимпийский". Одним из требований шоумена было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

В свою очередь Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".

Позже в штабе Порошенко сообщили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский". Однако тот отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и поехал в частную лабораторию "Евролаб".

Валерий Галиев