Как же противно наблюдать за украинской властью, стыдливо помалкивающей по поводу событий в Казахстане

2022-01-06 19:39

Оригинал в Telegram-канале Рената Кузьмина

Как же противно наблюдать за украинской властью, трусливо поджавшей хвост и стыдливо помалкивающей по поводу событий в Казахстане.

В стране, которую западные кураторы решили превратить в очередную Анти-Россию. Ни официальных комментариев, ни публичного осуждения, ни одобрения, ни поддержки, ни глубокой озабоченности... Собственного мнения нет, а вякнуть что-то без команды хозяев страшно.

Страшно ещё и от того, как отреагировала на казахские события Россия. Спецназ ВДВ - это ведь не только элитные хорошо обученные и экипированные супер "диверсанты". Это, прежде всего, воинские подразделения, призванные выполнять специфические задачи по восстановлению общественного порядка, борьбе с незаконными вооружёнными формированиями и террористами.

А переброску в Казахстан подразделений легендарной 45й бригады спецназа ВДВ России, выполнявших когда-то боевые задачи в Чечне, Приднестровье, Абхазии и Северной Осетии комментировать не нужно: всем все и так понятно. Кстати, Крым в 2014 году - тоже их работа. Вежливые люди или зелёные человечки, помните?

Так вот, уважаемые наши руководители государства Украина! Вы хоть что-то по этому поводу скажите! А то как беззащитные телеканалы без суда и следствия закрывать через СНБО, так тут вы герои: и бровки домиком, и речи дерзкие! Как санкции на чужих жён и детей накладывать, так тут вы мужественные и грозные, а тут прям памперсов на всех не хватает и онемение полное!

И ещё. Подумайте над тем, что на Донбассе российские паспорта получили уже более полумиллиона человек, а во всей Украине проживает не менее 17 миллионов русских и русскоязычных. Зачем же вы так настойчиво продолжаете уничтожать все русское в Украине, включая и язык, и искусство и религию? Зачем подвергаете репрессиям оппозицию, которую сами же называете "пророссийской"?

Только лишь для того, чтобы понравится западным хозяевам или вы всерьез верите в бандеровскую идеологию и расовую теорию третьего рейха, которые вы с маниакальной настойчивостью навязываете нам, украинцам?! Или вы все ещё надеетесь силой вернуть Донбасс и Крым? А может готовитесь силой выдавить из Украины всех русских и русскоязычных?

Как говорится, не буди лиха пока оно тихо! Думаю, вам пора уже начать думать своей головой и жить интересами своего народа, а не плясать под дудку иностранных кукловодов. А украинскому народу задуматься над тем, кто, куда и зачем ведёт Украину. И что нам со всем этим делать.