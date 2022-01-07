Детали Медведчук: Т. н. стратегия информационной безопасности - это преступление против гражданского общества, против Конституции и против страны

2022-01-07 11:15

Принятая правительством Стратегия информационной безопасности является прямым нарушением норм Конституции, украинского законодательства и преступлением против гражданского общества. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Последняя инициатива, вчерашняя, ведь вчера не только закрыли каналы, но это по праву можно считать 28 декабря черный день календаря для СМИ и для конституционного принципа свободы слова. Почему? Потому что вчера правительство утвердило, так называемую Стратегию информационной безопасности. Что это за стратегия? Главная стратегическая цель и задача заключается в том, чтобы закрыть рот до 2025 г. всем тем, кто не согласен с Зеленским и его окружением, кто не согласен с тем, что делает власть, кто не согласен с той политикой, которую проводит власть, какая это б политика не была", - сказал он.

Медведчук отметил, что "сейчас модно цитировать отдельные фразы из этого уникального документа, но суть заключается в том, что этот документ теперь идет на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны и он, конечно же, будет утвержден, тут даже Совет не надо проводить. Потом президент своим указом утверждает эту статью, а в этой статье сказано, какие есть выражения, очень мне кажется знаково-показательные вообще для политики Зеленского и политики страны".

"Утвердить вообще национальную идентичность в Украине. Стоп, открываем Конституцию. В гражданском обществе действуют принципы политического и экономического многообразия. Ни одна идеология не может быть утверждена, ни одна идентичность не может быть установлено свыше. Как это? Это же преступление против гражданского общества, против страны. Более того, как это можно делать в Украине, в многонациональной стране. В стране, которая находится в центре Европы, как это можно делать в стране в 21-м веке, когда люди разговаривают на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев. Как можно выстраивать идентичность, а мы же понимаем, какая это будет идентичность, она будет основана на полномасштабной украинизации. Что такое полномасштабная украинизация? Это преступная украинизация. Как можно при таких характеристиках нашего общества, отдельных слоев населения, устанавливать идентичность, которая близка только части населения?" – добавил народный депутат.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания - это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Первого Независимого" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти - вся Украина.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы "Перший Незалежний" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новости", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин - журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "UkrLive" и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что "112 Украина", NEWSONE и ZIK, "UkrLive" и "Перший Незалежний" не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала "ДОМ", общественного вещателя "UA: Первый", телеканалов "НАШ", "Эспрессо", "Прямой", "Украина" и "Украина 24", интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net".