Чемерис: Денисова защищает только отдельных лиц за границей, ее не беспокоят нарушения, происходящие в Украине

2022-01-07 11:33

Вся деятельность украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой направлена на защиту отдельных лиц за границей, и ее совершенно не беспокоят системные нарушения, происходящие в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил правозащитник Владимир Чемерис.

"Вся деятельность Денисовой как омбудсмена направлена на защиту прав людей за границами Украины и в основном только определенных людей. Какие-то события, которые происходят в Украине, ее почти не беспокоят. Системные нарушения прав, которые у нас происходят. Уже повторные закрытия телеканалов (UkrLive и "Перший Незалежний" - ред.), политзаключенные, которые находятся в Украине, тайные тюрьмы СБУ, о которых говорят Amnesty International и Human Rights Watch, – они практически не интересуют ее", – подчеркнул Чемерис.

Он напомнил, что 9 декабря 2019-го было подписано Парижское коммюнике, после которого произошел большой обмен удерживаемыми лицами. И после этого, по словам правозащитника, никаких подобных обменов более не происходило, в чем Чемерис обвиняет именно нынешнюю украинскую власть.

"Виктор Медведчук показал, что он может реально производить обмен удерживаемыми лицами. И эта инициатива абсолютно уместна и правильна, потому что речь идет о судьбе, здоровье и жизни украинцев с обеих сторон обмена. Но, как и обмен, который произошел летом 2019-го, тоже по инициативе Медведчука, он (большой обмен в декабре 2019-го - ред.) вызвал очень нервную реакцию Зеленского, потому что он считает инициативы по обмену не под его эгидой ударом по своему рейтингу. И для него не важны судьбы людей, важно, кто делает этот обмен. Но если ты не способен это делать, если ты не хочешь это делать, то дай это делать другим людям, которые могут реально это делать", – констатировал Чемерис.

Как сообщалось, на днях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вспомнила о враче, арестованном за шпионаж в пользу Украины, Наталье Стаценко и призвала власти "ДНР" освободить из плена.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стаценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже.

Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

В октябре власти ОРЛО предложили в одностороннем порядке вернуть в Украину при посредничестве Виктора Медведчука еще троих женщин.

Всего с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.