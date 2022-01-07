Мир фото Пользователь Сети случайно нашел на карте Google Maps особо секретный лагерь КНДР

2022-01-07 19:32

Пользователь Сети нашел на карте Google Maps северокорейскую тюрьму Кечхон, обозначенную как "концентрационный лагерь", официальное название которого "Kyo-hwa-so No. 1".

Как сообщает The Daily Star, человек, пожелавший остаться анонимным, использовал координаты 9.7093329907824 и 125.92274176995426.

"Возможно, это только тролль, который назвал ее так на карте, но я на 99% уверен, что это правда. Нередко можно услышать о концентрационных лагерях в Северной Корее", — заявил пользователь.

В издании отмечают, что тюрьма Кечхон расположена в гористой местности на северной стороне реки Тедон примерно в 100 км северо-восточнее Пхеньяна, ее длина достигает около 40-50 километров, а ширина – около 30 километров.

Там содержатся около 15 тысяч человек, большинство из которых являются политическими заключенными. Предприятия в "Лагере 14" включают горнодобывающую промышленность, производство одежды, сельское хозяйство и животноводство. 

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