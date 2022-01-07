Кутуев: Медведчук мог еще год назад освободить заключенную в ОРДО Наталью Стаценко, но власть торпедировала инициативу и начала атаки на оппозицию

2022-01-07 12:10

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук еще год назад мог освободить заключенную в ОРДО Наталью Стаценко, но власть президента Зеленского торпедировала инициативу и начала атаки на оппозицию. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил профессор социологии Павел Кутуев.

"Смотрите, если есть гражданин Украины и политик Виктор Медведчук, и неважно при власти он или оппозиционный, но у него есть определенные контакты, ресурсы, ему идут навстречу - готовы передать гражданок Украины, которые заключенные на неподконтрольных территориях, - то надо освобождать наших сограждан... Но здесь была торпедирована та инициатива, которую Виктор Медведчук предложил, и дальше мы, к сожалению, видели продолжение атаки на оппозицию и самого Медведчука", - отметил эксперт.

Поэтому, сейчас, по мнению Кутуева, власть ведет двойную игру, ведь в свое время они ничего не сделали для освобождения наших сограждан.

"Мы должны понимать, что живем в реальном мире, и если у кого нет контактов, нет методики, как освободить, им никто не предлагает освободить наших сограждан, то словами тут, к величайшему сожалению, горю не поможешь. И поэтому, есть две версии: либо сделать хорошую мину при плохой игре и просто вспомнить, что тоже власть гуманна и заботится о своих гражданах, либо на фоне падения такого звездопада рейтингов и президента, и его партии, возможно, омбудсмен начинает вести какую-то автономную самостоятельную игру", - сказал он.

Как сообщалось, на днях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вспомнила о враче, арестованном за шпионаж в пользу Украины, Наталье Стаценко и призвала власти ОРДО освободить из плена.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стаценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже.

Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

В октябре власти ОРЛО предложили в одностороннем порядке вернуть в Украину при посредничестве Виктора Медведчука еще троих женщин.

Всего с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.