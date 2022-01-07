Детали В ирландских СМИ пишут, что Евросоюз осуждает Украину и критикует Зеленского за незаконное преследование Виктора Медведчука

2022-01-07 12:15

Лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу политического и уголовного преследования в отношении одного из ведущих оппозиционных политиков председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, а также по поводу внесудебных санкций, прекративших вещание независимых украинских СМИ. Об этом пишет популярный в Ирландии новостной сайт Irish Sun.

В публикации подчеркивается, что официальные лица ЕС призвали Президента Украины Владимира Зеленского выпустить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука – лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

"Главы европейских государств, которые встречались с Зеленским в Брюсселе, потребовали от него отмены ограничительных мер в отношении политической оппозиции в стране, в том числе отмены санкций в отношении СМИ, критикующих его правительство", – сообщает Irish Sun.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

В самом же конце года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО в отношении телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, а также медиахолдинга "Новости", который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.