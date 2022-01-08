Виктор Медведчук является самым опасным политиком для хронически агонизирующей киевской власти, - эксперт

2022-01-08 14:06

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является самым опасным политиком для хронически агонизирующей киевской власти. Об этом написал журналист Юрий Селиванов в своей колонке на сайте "Камертон".

Он отметил, что в Украине самым ожесточенным преследованиям также подвергается несистемная, антирежимная оппозиция. "И особенно крайне опасный для хронически агонизирующей киевской власти политик Виктор Медведчук", – добавил журналист.

Селиванов подчеркнул, что судебная и полицейская система в таких несостоявшихся странах подчиняется средневековым феодальным порядкам и служит только инструментом расправы с неугодными "удельному князю" подданными.

"То есть творится самый натуральный беспредел, на фоне которого покрывающий все это форменное безобразие американский госдепартамент неустанно трубит о "небывалом прогрессе демократии" в Молдове, в Украине и в той же Литве. Работает старый как мир англосаксонский принцип: "Они, конечно, мерзавцы! Но это же наши мерзавцы!". А значит им все позволено.

И если вы думали, что в магистратуре Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди в Кембридже обучаемых там будущих племенных вождей для постсоветских "витрин американской демократии" учат чему-то еще, кроме расправ над своими политическими оппонентами и верному служению своему заокеанскому господину, то вы сильно ошибались", – отметил Селиванов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.