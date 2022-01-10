Детали Эксперт о репрессиях против Медведчука: Стратегически Зеленский проиграл, хотя тактически ему удалось отправить своего главного политического оппонента под домашний арест

2022-01-10 13:23

Скажите кто-нибудь Порошенко, что все его грозные обещания в стиле "вернусь и разберусь" выглядят смешно.

Попробую объяснить. Есть такое понятие "сакрализация власти". Говоря простым языком, это возвеличивание правителей и выдающихся политиков. В глазах простого народа правители – это выдающиеся люди, поэтому им приписывают выдающиеся качества – смелость, стратегическое мышления, мудрость, управленческие таланты. Поэтому о выдающихся правителях еще при жизни слагают легенды, о них пишут в учебниках истории, им ставят памятники, чтобы подчеркнуть их величие. Поэтому через века звучат такие имена как Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь, Ярослав Мудрый, Александр Невский …

А что мы видим в случае с Порошенко? На словах он "терминатор" и "криголам". А на деле супергерой, чуть завидев следователя с "подозрением", закричал от страха и бросился бежать. Да так бежать, что остановился только за границей.

А теперь "грозный" Петро, находясь в безопасности, снова встал в позу и изображает из себя "смелого рыцаря". Вот только все это выглядит смешно.

Потому что обличать Зеленского и компанию нужно было, оставаясь здесь. Тогда да, тогда Порошенко мог бы говорить, что он "политический Терминатор" и "криголам". Тогда уже, скорее, это Медведчук – это "ледокол" и "терминатор". Ведь все увидели, что он не испугался и никуда не уехал. Хотя против него выдвинули целую серию серьезных обвинений, запретили телеканалы, которые входили в орбиту ОПЗЖ, а потом начали прессовать обысками и вызовами на допрос. Более того, о его хладнокровие и уверенность в собственной правоте разбился сценарий "блицкрига" от Офиса президента. Да, ради этого пришлось пойти на риск. Но сейчас именно Офис президента ломает голову, что же делать дальше. Ведь если отправить Медведчука за решетку, то, во-первых, он станет народным героем; а во-вторых, все равно скоро выйдет, ведь как мы все увидели, обвинения против него – это не более чем фантазии и фейковые аудиозаписи. Поэтому здесь, наоборот, стратегически Зеленский проиграл, хотя тактически ему удалось отправить своего главного политического оппонента под домашний арест.

В общем, Порошенко пора понять, что сценарий "оппозиционер в эмиграции" - это проигрыш для него. А когда этот "оппозиционер", прекрасно зная, что он находится в безопасности и ему ничего не грозит, произносит пафосные речи и "лепит горбатого", что он, сидя в Польше, "защищает Украину от Путина", то выглядит просто смешно. Даже порохоботы смеются. Поздравляю.

Александр Фомин

Журналист, политолог